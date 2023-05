Explosion de mine artisanale: 05 personnes tuées à Kérou et Matéri

Avertis, les éléments des forces de défense et de sécurité se sont rendus sur les lieux. Ils étaient accompagnés d’un groupe de déminage pour détecter et détruire d’éventuelles mines posées par les terroristes.

Après cette attaque sanglante survenue dans la nuit du 1er au 2 mai 2023 à Kérou, les terroristes ont encore enfouie des mines artisanales dans le village de Koabagou et Matéri. Dans la matinée du mercredi 10 mai 2023, 05 personnes ont trouvé la mort dans l’explosion de ces mines artisanales. Selon les informations, trois jeunes hommes sont décédés pendant qu’ils circulaient à moto en direction de leur ferme dans une zone située non loin de Kaobagou. Pour défaut d’attention, l’explosion a lieu quand ils ont roulé sur une mine artisanale. Dans la commune de Matéri, deux femmes sont également mortes après avoir sauté sur des mines artisanales dans la nuit du mardi 09 au mercredi 10 mai 2023.

