Une semaine après les tueries à Kérou: Près de 900 déplacés et les écoles fermées

Les populations fuyant les attaques

Au moins 879 de personnes ont déjà quitté le village de Koabagou pour Kérou-Centre. Toutes les écoles de la localité sont également fermées depuis peu. C’est ce qui a lieu de retenir dans cette localité depuis l’attaque qui y est survenue à Koabagou, ayant fait 15 morts, des portés disparus et autres dégâts. L’information a été donnée par le Chef d’Arrondissement de Koabagou, Marcelin Hounténi joint au téléphone par Bip Radio. Le CA a fait savoir que toutes les 04 écoles de Koabagou sont fermées. Deux avant l’attaque et deux après l’attaque. A l’en croire, certains enseignants avaient même déserté les lieux avant la survenance de l’attaque. Après l’attaque, tous les enseignants ont abandonné les classes. Les déplacés sont hébergés à la maison des jeunes de Kérou. Mais là, selon Marcelin Hounténi, ils sont confrontés à d’autres problèmes sur leur lieu de refuge notamment la prise en charge, surtout en matière de restauration au regard du nombre de déplacés recensés. Toutefois, pour rassurer et garantir la sécurité des populations, l’autorité locale a laissé entendre que plusieurs Forces de Défense et de Sécurité (FDS) sont déployées déjà sur les lieux pour renforcer la sécurité locale.