Societas: Recours à la spiritualité  aux examens, ce qu’en disent les  citoyens

Il n’est plus un secret pour personne qu’à la veille des examens, plusieurs parents ont recours à toutes sortes de pratiques spirituelles en vue de garantir le succès de leurs enfants. Les Chrétiens sont dans les églises pour des demandes de messes, de prière, des offrandes et autres. Les pratiquants des religions endogènes s’adonnent aux aides mémoires, rituels, des cérémonies et toutes sortes de pratiques pouvant aider l’enfant à passer brillamment ce cap. En quoi ce recours à la spiritualité (toute sorte) peut-il accompagner la réussite des enfants aux examens ? Nous nous sommes rapprochés de certains citoyens pour vous. Lisez leurs réactions.

Dossou Marc

« C’est inutile d’aller faire un stylo magique à son enfant »

« Les savons de chances ou autres rituels n’écrivent pas à la place des élèves candidats aux différents examens, mais plutôt éloignent d’eux, des ondes négatives. Quand mes enfants vont à l’examen, surtout pour les deux derniers qui ont été au baccalauréat, j’ai d’abord consulté le Fâ pour savoir sur quel signe, ils iront à cet examen et réussir. Je l’ai fait à leur insu et j’ai fait tout ce qu’il faut pour les épargner de mauvais sort. Le reste, c’est à eux d’étudier pour réussir. Je vous donne toujours l’exemple de mes deux garçons qui ont été au bac 2021. Je leur ai dit depuis le début que la réussite se prépare dès la rentrée des classes et qu’il ne faut pas s’amuser. Je ne leur ai rien donné pour stimuler en eux le goût des études. Le reste c’est l’assistance morale. Ils ont utilisé des stylos ordinaires comme tout le monde. C’est vrai qu’à un mois des examens, leur mère les traine dans les salles de prières, de renouveau et autres. Mais à un moment, j’ai refusé puisqu’ils viennent tard la nuit. Ils ont été et sont tous admis. Je crois que c’est inutile d’aller faire un stylo magique à son enfant. Si l’enfant connaît, il réussira mais s’il ne connaît pas, aucune magie ne lui fera réussir ».

Hounnon Edessoun, prêtre de Thron Kpéto Deka et du fâ

«Il est important de protéger les enfants des agissements des mauvais esprits »

«Pour commencer, qu’il me soit permis de préciser que je suis non seulement hounon thron kpéto déka, mais aussi prêtre de fâ à Godomey joignable au 90940202. Dans quelques jours, les candidats aux différents examens vont commencer les compositions. Pour ces différentes compositions, certains enfants subissent les agissements des mauvais esprits. Ces esprits les empêchent de se souvenir des cours qu’ils ont appris. Et c’est pour que ces esprits n’arrivent pas à leur fin que les hommes ont recours à la spiritualité. C’est dire qu’à mon sens, il est nécessaire que celui qui croire en Dieu et qui sait qu’il peut le sauver s’adonne à la prière à l’approche de ces jours. Que ce soit les célestes, les catholiques, les témoins Jéhovah, les Renaissance, les baptistes, tous sont tenus de prier en cette période pour accompagner les enfants. Il est de même pour ceux qui sont dans les religions endogènes. Ils doivent également faire les pratiques nécessaires à éloignement de ces esprits maléfiques. Il s’agit de faire des consultations du fâ par exemple. Et à base des consultations, ils font les cérémonies ou les rituels nécessaires. Pourquoi? Ces derniers jours, souvent les enfants sont tourmentés et ils n’arrivent pas à rendre ce qu’ils ont dans leur connaissance. Ce sont des esprits qui ne veulent pas que ces enfants aient le diplôme afin d’avancer. Et c’est souvent des hommes qui sont aigris, jaloux de l’évolution de leur autrui qui sont à la base. Mais Dieu qui a donné le pouvoir du mal a aussi donné celui du bien. C’est pourquoi, je demande à celui qui croit à la puissance divine à travers la prière de ne pas se fatiguer de prier. Je demande aussi à ceux qui croient en la feuille, à notre tradition d’y aller aussi. D’ailleurs, je suis là en tant que spiritualiste (prête de fâ, hounnon) et je les invite à se rapprocher de moi. Je ferai des consultations à leurs enfants. Actuellement, j’ai même mis sur le marché un savon de chance. Dénommé La victoire, ce savon chasse les mauvais esprits. Donne la mémoire. Je leur demande de ne pas hésiter à se rapprocher de nous. Car, il est nécessaire et important que chaque homme se protège et protège ses enfants (sa progéniture). Je voudrais rappeler à tous qu’ un enfant que nous mettons au monde est comme un arbre que nous devons arroser, protéger, pour en cueillir de bons fruits demain.»

Togbé Djogbé Fakambi, prêtre de divinité

«Il faut connaitre son enfant et ses capacités avant toute autre chose »

«Il arrive de voir qu’un enfant studieux en classe échoue à son examen. Voilà une des raisons qui amènent un parent à recourir aux appuis spirituels. C’est bien normal. C’est dans l’espoir qu’à la fin de l’année, l’enfant ait un bon résultat. Le parent qui sait que son enfant apprend bien ses cours ne doit pas pour autant dormir sur ses lauriers. Vous savez, chez nous, l’aigreur, la jalousie et l’envie de voir l’autre échouer sont très développées. Delà, vous êtes obligés de vous protéger et protéger les membres de votre famille, précisément les enfants, soit par la prière ou par les pratiques endogènes. C’est la même chose quand vous avez des enfants qui vont aux examens ou aux concours. Vous ne savez pas qui vous en veut. Vous êtes obligés de continuer votre prière ou vos pratiques à un moment aussi délicat. Parce que celui qui vous en veut attend des occasions qui vous donneront de la joie pour tenter des choses négatives contre vous. Or, si vous êtes déjà moulé dans la protection, vous aller vaincre cet ennemi. L’autre pan, c’est que chez nous, les examens ou les concours font appel à notre mémoire. Ailleurs, où les gens peuvent faire des recherches sur ordinateur pour répondre à certains tests, chez nous, il faut se référer à sa mémoire. Et nous savons que tous les enfants n’ont pas le même degré d’intelligence. Il y a des enfants qui sont naturellement aguerris. Au même moment, il y a d’autres qui ont besoin qu’on les aide à s’éveiller. Delà, il importe qu’on prépare un enfant qui a du mal pour retenir des choses. Cela lui permettra de se souvenir des cours qu’il a appris durant l’année par exemple. Et faire cela, s’appelle protéger son enfant. D’où, les appels aux connaissances et pratiques spirituelles. A ma connaissance, il y a plusieurs méthodes. On fait des savons pour permettre à l’enfant d’avoir de la chance pour se souvenir des choses qu’on lui demanderait. On prépare aussi les stylos. Et ce n’est pas que le stylo va se mettre à écrire de lui-même. Sa présence dans la main de l’enfant le stimule et il a la mémoire facile. Il se rappelle des choses plus facilement. Mais, moi je demande qu’avant qu’on ne fasse ce genre d’accompagnement à l’enfant, il faut le connaitre ; connaitre sa capacité. Car, ce n’est pas tous les enfants qui ont besoin d’un accompagnement. Vous savez, on peut avoir la chance de reprendre une classe tout comme on peut avoir la chance d’aller en classe supérieure. Si aller en classe supérieure ou réussir à un examen peut être une source de malheur pour toi, ta protection ou ton accompagnement pour avoir la chance peut te guider au point où tu échoues cette année-là.»