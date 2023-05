Fédération Béninoise de Volleyball : Ali Yaro décroche un partenariat avec un club Français pour la Fbvb

Vues : 6

Le président Ali Yaro après une séance d’échange en France

La Fédération béninoise de volleyball entre en partenariat avec le club français Brocéliande Volley en Bretagne. C’est ce qui ressort de la visite que fait (présentement) le président de la fédération Ali Yaro en France. Il s’agit d’un protocole d’accord, signé formellement entre les deux associations sportives. Avec cette signature, la Fbvb recevra en 2024, une délégation de joueurs et joueuses du Brocéliande Volley pour une immersion Beach Volley et des animations de camps d’initiation au volleyball pour les enfants.

Au cours de son séjour, le président a été invité aux finales de la coupe de France U13 à Pipriac et aux finales départementales M11 (filles et garçons) à Saint Malo. Il a été reçu ce jour à la Maison Départementale du Sports d’Ille et Vilaine à Rennes pour échanger avec le responsable Sport/Etudes sur le fonctionnement de la section Sport/Études (15-18 ans) du Comité 35 et la section Sport Collège (12-15 ans).

Au terme de ces échanges, le Comité sport du Département 35 (Ille et Vilaine – Rennes) s’est engagé auprès du président de la Fbvb à mettre à disposition ses infrastructures et cadres techniques pour des séjours des volleyeurs et volleyeuses béninois dans le département pour des stages de perfectionnement.

Le séjour du Président Ali Yaro marque le début de fructueuses collaborations entre le département d’Ille-et-Vilaine en France et la Fédération Béninoise de volleyball.

Anselme HOUENOUKPO