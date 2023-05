Vues : 5

L’Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif

La « team Europe » au Bénin, composée de l’Ambassadrice de l’Union européenne et des Ambassadeurs des Pays-Bas, de la France, de l’Allemagne et de la Belgique, a célébré le 9 mai 2023 la Journée de l’Europe. Cette célébration qui s’est déroulée à la Résidence de l’Union européenne à Cotonou a été marquée par la présence de plusieurs autorités béninoises, des partenaires du secteur public et privé, les représentants des organisations internationales accréditées au Bénin et autres invités.

De quoi s’agit-il : Le 09 mai de chaque année, l’Union Européenne célèbre la date anniversaire de la déclaration Schuman, consacrant l’Union et la Paix retrouvées en Europe après la seconde guerre mondiale. C’est en effet, après la 2ème guerre mondiale que le Ministre français des affaires étrangères Robert Schuman proposait en 1950 une nouvelle forme de coopération qui rendrait impossible et impensable toute guerre entre les Etats membres d’une nouvelle Europe, une Europe unie, pacifique et prospère. Le 09 mai de chaque année marque la Journée anniversaire célébrée par l’UE et ses partenaires. Au Bénin, c’est une semaine dénommée la Semaine de l’Europe qui est consacrée aux festivités.

Que disent les autorités à cette occasion : Dans son allocution de bienvenue, l’Ambassadrice de l’Union européenne au Bénin, Sylvia Hartleif se dit être heureuse de partager avec ses hôtes, les valeurs de paix, de démocratie, de droits de l’homme et des femmes, de développement durable pour tous, pour un monde plus juste et solidaire. A en croire ses propos, la « team Europe » travaille pour un partenariat fort et ambitieux entre l’Europe et le Bénin, pour améliorer les conditions de vie des populations béninoises ; faciliter le développement durable ; renforcer la démocratie, la bonne gouvernance et l’Etat de droit. A l’entendre, c’est dans l’esprit déterminé de fondre une valeur commune de paix et de liberté, de multilatéralisme et de droit international humanitaire que l’UE entend investir pour relever ensemble les défis de l’avenir. Elle a ainsi précisé les trois grandes initiatives instaurées par l’union européenne pour le développement du Bénin. Il s’agit de « soutenir la croissance durable et l’emploi, investir dans l’énergie verte, investir pour un port de Cotonou durable et moderne, moteur économique pour le Bénin et pour toute la région ».

Vue partielle des autorités à cette célébration

La diplomate a profité de l’occasion pour condamner l’acte barbare des terroristes à Kérou et a exprimé sa compassion et celle de l’union européenne à toutes les familles des victimes. Le Directeur de cabinet du ministre des affaires étrangères, Zanvo Hervé, chef de la délégation du gouvernement béninois, a, pour sa part, exprimé toute sa joie de participer à cette commémoration de la journée de l’Europe inscrite cette année sous le thème : « Célébrer l’unité européenne ». Il a exprimé à l’UE, la satisfaction du Bénin pour les multiples actions qu’elle a développées dans différents secteurs. Il a, pour finir, rassuré de l’engagement et de la disponibilité du Bénin à soutenir l’UE dans la crise russo-ukrainienne.

Assise AGOSSA