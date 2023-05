Tradi-thérapeutie: Hounnon Edessoun propose ‘‘La victoire’’ pour la réussite

Vues : 20

Hounnon Edessoun présentant le savon ‘‘La victoire’’

Pour réussir dans une entreprise, il faut non seulement savoir ce que l’ont fait. Mais il faut aussi avoir de la chance. Comme un entrepreneur, un élève ou toute personne en situation de test doit avoir la connaissance, mais également de la chance. Et c’est ce que souhaite d’entrée à chaque enfant, chaque homme qui a un examen, un concours ou un test à passer pour le compte de cette fin d’année scolaire, Hounnon Edessoun du culte thron kpéto déka. En effet, prêtre du fâ, tradi-Praticien et chercheur sur les vertus des feuilles, Hounnon Edessoun, basé à Godomey a jugé utile de proposer un savon et des règles à suivre pour en bénéficier des bienfaits. En prélude à la mise sur le marché de ce savon qu’il a dénommé « La victoire », il a énuméré à travers un point de presse les raisons qui l’ont motivé à préparer ce produit. «Nos enfants vont bientôt passer les différents examens de fin d’année. Et pour réussir, il faut bien que chacun de ces enfants soit dans des dispositions données. En cette période, les élèves surtout les candidats sont déjà en révision. Certains enfants font cette révision mais n’arrivent pas à se retrouver le jour de la composition. Ils ne se rappellent pratiquement plus de rien. Et à l’arrivée, ils échouent. Nous disons que c’est inadmissible », a-t-il dit. Car, selon lui, ces enfants ont besoin d’être accompagnés. «Ils ont besoin d’être protégés des mauvais sorts, des mauvaises ondes. Mais beaucoup de parents l’ignorent et font perdre le temps à leurs enfants », a-t-il ajouté avant de souligner que «c’est à quoi le savon travaille». «Dénommé ‘‘La victoire’’, ce savon réservé à tous ceux qui vont aux différents tests, éloigne d’eux les mauvaises ondes et les entoure des ondes positives qui procurent de la chance ; les aide à avoir une mémoire fertile », précise-t-il tout en indiquant que « pour voir l’efficacité de ce savon, il est demandé aux parents d’avoir de l’harmonie et d’entourer leurs enfants en cette période, de la joie». A l’en croire, La victoire donne le succès à l’enfant ou celui qui est à la recherche d’une satisfaction et qui s’en sert pour se laver la tête chaque matin. « Si un élève l’utilise, ce qu’il a appris lui restera dans la tête et il va s’en rappeler puisque le mauvais esprit qui sera tenter de le perturber n’y arrivera pas. Et il aura la réussite. Ce savon, même les parents peuvent l’utiliser. Il n’est pas fait que pour les apprenants, élèves ou étudiants. Même les ouvriers (soudeur, maçon, menuisier, zémidjan etc.) peuvent s’en servir aussi. Car, ils ont tous besoin de la chance, d’avoir la protection pour la prospérité de leurs affaires », insiste-t-il avant d’ajouter : «notre mission est d’aider ceux qui sont dans le besoin. Ils peuvent nous contacter au +22990940202 pour s’en procurer afin d’avoir le succès et d’être comptés parmi les hommes».

Anselme HOUENOUKPO