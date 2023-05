Copargo: FCBE acte le vote de défiance contre le maire Ignace Ouorou et ses adjoints

Vues : 27

C’est désormais acté. Le maire Ignace Ouorou de la commune de Copargo dans le département de l’Atacora et ses deux adjoints n’ont plus la confiance des responsables au plus haut niveau du parti Force Cauris pour un Bénin Emergent (FCBE) et devront être remplacés d’ici peu. Ils sont ainsi définitivement tombés au sein de ce parti et cèderont bientôt leurs fauteuils respectifs à de nouvelles têtes à ces postes qui seront désignées par FCBE. Leur dossier a été examiné et bouclé lors de la première session ordinaire tenue le week-end dernier par le Bureau Exécutif National du parti à Cotonou. Au cours cette session, des conseillers ont suggéré aux responsables du parti de procéder au vote de défiance contre les trois autorités communales. La demande a été entendue. Le retrait de confiance du parti est intervenu après la démission collective des conseillers FCBE de Copargo qui ont rejoint le camp du parti Union Progressiste le Renouveau.

Le parti FCBE, selon un communiqué relatif à ce retrait de confiance a mis par ailleurs en garde le ministre de la décentralisation Raphaël Akotègnon et le préfet du département de l’Atacora contre tout blocage du processus de remplacement du Maire Ignace Ouorou et de ses deux adjoints.

Christian TCHANOU