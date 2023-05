Aggravation de l’insécurité: Attaque terroriste à Kérou: un lourd bilan

Le Bénin est une nouvelle fois frappé par des attaques terroristes d’une rare cruauté. Elles sont survenues dans la localité de Kouabagou, commune de Kérou dans l’Atacora. Selon les informations de Fraternité Fm, plusieurs individus armés non identifiés ont attaqué dans la nuit du lundi 1er au mardi 02 mai 2023, aux environs de 23 heures, une ferme située du côté ouest du village de Kouabagou. Après leur irruption, 7 personnes ont été retrouvées égorgées et 13 autres personnes sont portées disparues. Il est à noter que l’armée n’a pas encore donné une information officielle à ce sujet.

