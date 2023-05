Prétendue malaise politique: Me Migan désavoue Gbadamassi et appelle à l’unité au BR

Vues : 108

L’ancien député recalé aux dernières législatives continue d’essuyer des revers dans ses récriminations contre les responsables de son parti politique. Face à son mécontentement au sujet des résultats du BR aux législatives de janvier dernier, l’ancien bâtonnier Me Jacques Migan a réagi. Sur les écrans de Golfe télévision, il s’est fait clair sur la question. Comme Gbadamassi, il dit avoir aussi très mal accepté les résultats des deux partis de la mouvance à cette élection. « Les résultats des élections législatives du 08 janvier 2023 ont donné à la mouvance présidentielle 81 députés (Upr 53 et Br 28). J’ai très mal accepté ces résultats. J’ai été dur envers nos responsables des deux partis de la mouvance et surtout trop dur avec notre Secrétaire général national », fait-il savoir. Me Jacques Migan l’a avoué pour faire comprendre à Rachidi Gbadamassi à quel point, il n’était également d’accord avec les performances enregistrées au sein des formations politiques de la mouvance. Mais, contrairement à Rachidi Gbadamassi qui réclame la démission de leur SGN, Abdoulaye Bio Tchané, Me Migan pense qu’au sortir de ces consultations électorales, les militants doivent assumer les résultats enregistrés et redoubler d’ardeur dans la mobilisation sur le terrain. « J’étais convaincu que la mouvance présidentielle allait s’en sortir avec 90 députés au moins. Aujourd’hui après analyses et réflexions, je crois que nous devons tous assumer ce qui s’est passé », a-t-il dit. Le bâtonnier n’est pas content de l’ex-député Gbadamassi et l’invite à abandonner ce débat pour l’évolution des activités au sein du parti. Il appelle tous les autres militants également à s’unir afin de commencer à mieux préparer les prochaines échéances électorales. « Nous devons nous retrouver pour commencer à préparer les échéances de 2026 avec notre leader Abdoulaye Biot chané », a-t-il laissé entendre.

Alban TCHALLA