Célébration de la fête du travail à l’Assemblée nationale: Vlavonou à cœur ouvert avec le personnel parlementaire

Vlavonou félicite le personnel

Réunis au sein du Synapa, le personnel parlementaire a célébré le lundi 1er Mai 2023 à l’instar de tous les travailleurs du monde, la fête du travail. C’est l’esplanade intérieure de l’Assemblée nationale qui a abrité ladite activité rehaussée par la présence du Président Louis Gbèhounou Vlavonou.

En prélude à la causerie débat sur le thème « Agir ensemble pour l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel parlementaire », les fonctionnaires parlementaires ont eu droit aux allocutions de Fulbert Acapo, Secrétaire général du Syndicat autonome du personnel de l’Assemblée nationale (Synapa) et du Président Louis Gbèhounou Vlavonou. Ces deux discours ont été suivis de la présentation du cahier de doléances des travailleurs qui comporte entre autres : la dotation du personnel parlementaire en outils informatiques, la remise au travail de la commission chargée de proposer à l’Autorité parlementaire le plan de carrière des travailleurs…

Dans son allocution, le SG/Synapa a remercié le Président Louis Gbèhounou Vlavonou pour tout ce qui a été fait dans le cadre de l’amélioration des conditions de vie et de travail du personnel parlementaire. Il a exhorté ses camarades à s’acquitter de leur devoir professionnel pour continuer de mériter l’attention du Président de l’Assemblée nationale.

Pour sa part, le Président Louis Gbèhounou Vlavonou a remercié le Synapa pour avoir fait l’option d’un syndicalisme de négociation et non de l’anarchie. Il a aussi énuméré les actions qui ont été menées pour un mieux-être du personnel parlementaire. A titre d’illustration, il a cité : La signature de la décision portant Statut du personnel parlementaire, qui sécurise mieux l’emploi des travailleurs de l’Assemblée nationale ; la signature de la décision portant Attribution, Organisation et Fonctionnement du cabinet du Président de l’Assemblée nationale et du Secrétariat général administratif ; la promotion du personnel parlementaire à de hautes fonctions administratives ; le reversement des arriérés de cotisations à la CNSS. Ceci a eu pour avantage le dégel du paiement des allocations familiales au personnel parlementaire. Toujours au titre des actions menées pour le mieux-être du personnel parlementaire, le président a évoqué : La revalorisation, il y a seulement quelques semaines, des salaires du personnel parlementaire ; le redéploiement du personnel en tenant uniquement compte de l’adéquation profil/poste ; la refonte de la Mutuelle du Personnel de l’Assemblée nationale (MuPAN) devenue Caisse d’Assistance Mutuelle du Personnel de l’Assemblée nationale (CAMPAN).

« Comme vous le voyez, ces efforts fournis en faveur du personnel méritent que vous vous engagiez résolument, mieux que par le passé, à accomplir vos tâches professionnelles, avec dévouement, loyauté et conscience professionnelle », a dit le Président Vlavonou.

« Le rôle de l’administration est d’accompagner les députés dans l’accomplissement de leur mission. Mais cet appui ne peut être de qualité si vous ne bannissez de vos rangs l’indiscipline, l’insubordination, les retards et l’inconscience professionnelle. Toutes choses qui sont de nature à annihiler les efforts que nous déployons à la tête du Parlement depuis 2019. C’est pourquoi, je vous invite instamment à retrousser les manches, chacun à son poste, afin que dans une unité d’actions, nous puissions relever les nouveaux défis », a-t-il poursuivi.

Il a par ailleurs appelé le personnel parlementaire à accomplir son travail avec amour afin qu’il soit libérateur.

A l’endroit des femmes fonctionnaires parlementaires, le Président a lancé l’appel selon lequel elles ne doivent pas négliger leurs maris et leurs enfants en servant l’administration parlementaire.

« En ce qui concerne les doléances, elles seront étudiées de commun accord avec mon bureau et nous verrons ensemble ce qui est faisable conformément aux disponibilités budgétaires de l’Assemblée nationale », a rassuré le Président Vlavonou.

Notons que le thème retenu dans le cadre de la célébration de cette fête est développé par le Directeur des services législatifs de l’Assemblée nationale, Olushegoun Tidjani Serpos.

Fidèle KENOU