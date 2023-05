Suite à ses propos sur la révision de la constitution: Me Jacques Migan attendu à la Cour ce mardi

Vues : 230

Me Jacques Migan

L’ex-bâtonnier de l’ordre des avocats, Jacques Migan est à nouveau attendu ce mardi 02 mai 2023 dans les locaux de la Cour constitutionnelle à Cotonou pour une audience annoncée. Ceci, à la suite de ses affirmations sur l’opportunité d’une révision de la constitution pour assurer un troisième mandat au président Patrice Talon. Ouverte le 04 avril dernier par les conseillers de la Cour constitutionnelle sur le recours du citoyen Armand Bognon, l’audience a été reportée à ce jour et se tiendra effectivement, selon des sources proches de la haute juridiction. En effet, Maître Jacques Migan, à l’occasion d’un entretien sur ESAE-TV, une chaîne de télévision en ligne avait évoqué un possible souhait des populations béninoises de voir Patrice Talon décrocher un 3è mandat dès 2026. Au cours de l’émission, l’acteur politique membre du parti Bloc Républicain en réponse à une question du journaliste sur le dauphin du président Patrice Talon, avait laissé entendre ceci : « nos citoyens dans les quartiers, les villages, leur préoccupation aujourd’hui, c’est comment faire pour maintenir Patrice Talon aux responsabilités, comment faire pour qu’il continue l’œuvre qu’il a commencée…. ». Des propos qui ont suscité un tollé général et de vives réactions de plusieurs personnalités béninoises qui accusent Me Jacques Migan d’avoir méconnu la Constitution et suscité sa remise en cause sur le mandat présidentiel. A la suite de recours introduit devant la Cour constitutionnelle, Jacques Migan s’est défendu à travers un document transmis aux sept sages, déplorant surtout que les propos qu’il a tenus sur ESAE TV, par rapport au 3ème mandat auraient été tronqués. On attend de voir, en tout cas, la réaction de la haute juridiction dans ce dossier qui a tant agité l’opinion publique, il y a peu.

Christian TCHANOU