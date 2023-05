18e Tour du Bénin: 13 équipes en compétition dès ce mardi

Le 18 e tour du Bénin prend son envol le mardi 2 mai 2023. A quelques heures du premier coup de pédale, un point des équipes devant officiellement prendre part à l’édition montre qu’elles seront désormais 13 équipes soit 65 coureurs à être sur le tour. Ces équipes dont 2 pour le Bénin proviennent de 12 pays. On note qu’il y a une nouvelle défection. Il s’agit de celle de la Mauritanie qui a pourtant une belle occasion de marquer des points pour la course pour les JO 2024. A préciser que le premier pays à annoncer son absence bien que cela n’a pas suivi les normes est l’Afrique du Sud. Le tour prend fin le 7 mai prochain.

