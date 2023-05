Servais Adjovi, ancien président de la ligue Atlantique Littoral de volley-ball: «L’équipe de la fédération abat un travail remarquable»

Vues : 22

«Merci pour l’occasion que vous m’offrez pour m’exprimer sur cette belle qualité de l’organisation de la fin du championnat professionnel de volley-ball. Je voudrais ici féliciter toute l’équipe de la fédération béninoise de volley-ball qui abat un travail remarquable, qui a fait des cimes en termes de résultats. Je n’en veux pour preuve que la manifestation qui a eu lieu le vendredi dernier avec la remise d’une importante somme tant à la fédération de volley-ball ainsi qu’aux clubs professionnels de volley-ball. Cette organisation d’aujourd’hui traduit et confirme tout le bien que nous pensons tous du travail qui se fait au niveau de la fédération qui a à sa tête, le président Ali Yaro qui donne en réalité une certaine orientation à l’évolution du volley-ball béninois. Non seulement l’avenir est prometteur, il permet de donner de l’espoir à la jeunesse, de faire en sorte qu’on est un plus grand nombre de compétiteurs, de pratiquants de volley-ball. Car, le volley-ball est une discipline qui permet de faire travailler tout le corps, d’exceller dans vos différents champs de bataille. Que vous soyez élève, étudiant fonctionnaire, lorsque vous pratiquez le volley-ball vous n’avez que de très bons résultats. C’est cela la force du volley-ball. Parce que cette discipline allie l’intelligence et la ruse. Et c’est cette discipline qui nous permet d’être suffisamment performant. Je voudrais donc féliciter le comité d’organisation ainsi que toutes les équipes qui ont participé à ce championnat tout en mettant les petits plats dans les grands pour faire de cette journée l’apothéose de toute une saison. Bravo à tous.»