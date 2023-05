Suite à l’explosion dans une soute à Minutions: Plusieurs militaires blessés à Toffo, l’armée réagit

Un incendie est survenu ce lundi 1 er mai 2023 en début d’après-midi à l’Ecole Nationale des Officiers de Toffo. Selon un communiqué rendu public hier dans la soirée par l’armée béninoise, cette explosion est survenue dans une soute à munitions pendant un transfert de matériels obsolètes. Ce qui causera malheureusement des blessés dans le rang des militaires, dont une dizaine, d’après l’armée béninoise. Des blessés pour le moins graves, selon une source locale. Ces derniers ont été conduits d’urgence à l’hôpital d’arrondissement de Houègbo pour y recevoir les premiers soins. Le Commandant Finangnon V. Ebénézor Honfoga, chef bureau Information et Relations Publiques à l’Etat-major Général des Forces armées béninoises, signataire dudit communiqué parle d’un « accident pyrotechnique ». A le croire, une équipe technique du Centre de Perfectionnement aux Actions Post-conflictuelles de déminage et de dépollution (CPADD) a été déployée sur le site en vue de le sécuriser.

