Fête du 01er mai au Bénin: Djogbénou et Tèbè parlent aux travailleurs

A l’occasion de la célébration de la fête du travail, édition 2023, ce lundi 1er mai, le président du parti Union progressiste le Renouveau (UPR), Joseph Djogbénou et le président du Mouvement Populaire de Libération (MPL), Expérience Tèbè ont, à travers des messages, souhaité une bonne fête à tous les travailleurs béninois. Lire leurs messages ci-après.

Mesdames, Messieurs,

Camarades militantes et militants,

Le premier mai est l’une des dates phares dans le monde du travail.

Elle revêt une signification particulière s’agissant des luttes des travailleurs pour défendre leurs droits, garantir les acquis et s’affirmer en tant que bâtisseurs des nations.

Je me joins à vous, travailleuses et travailleurs, qui constituez la pièce maîtresse de la sphère de la production et des services dans notre pays, et vous exprime mes sincères et fraternelles félicitations ainsi que mes meilleurs souhaits.

A ceux qui sont en attente d’emploi, courage et vivement que les promesses du pouvoir vous atteignent.

Bonne fête du 1er Mai !

Expérience TEBE

𝗠𝗘𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 𝗗𝗨 𝗣𝗥𝗘́𝗦𝗜𝗗𝗘𝗡𝗧 𝗝𝗢𝗦𝗘𝗣𝗛 𝗙𝗜𝗙𝗔𝗠𝗜𝗡 𝗗𝗝𝗢𝗚𝗕𝗘́𝗡𝗢𝗨

” 𝗟𝗲 𝘁𝗿𝗮𝘃𝗮𝗶𝗹 𝗲𝘀𝘁 𝘂𝗻𝗲 𝗱𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗱𝗶𝗴𝗻𝗶𝘁𝗲́ 𝗵𝘂𝗺𝗮𝗶𝗻𝗲, 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗽𝗼𝘀𝘀𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗲́ 𝗽𝗼𝘂𝗿 𝗹’𝗵𝗼𝗺𝗺𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗾𝘂𝗲́𝗿𝗶𝗿 𝘀𝗮 𝗹𝗶𝗯𝗲𝗿𝘁𝗲́”. Abbé Pierre

En ce jour symbolique du 1er mai, date qui rappelle et marque l’importance du travail en tant que valeur existentielle, je voudrais espérer que les réformes entreprises aujourd’hui par notre pays 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗿𝗶𝗯𝘂𝗲𝗻𝘁 𝗮̀ 𝘂n𝗲 𝗿𝗲́𝗲𝗹𝗹𝗲 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗳𝗼𝗿𝗺𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗮𝗹𝗲 et souhaiter que la somme des efforts répétés individuellement ou collectivement puisse conduire chacun et tous vers le succès et l’amélioration des conditions de vie.

Bonne fête du travail à toutes et à tous.

Joseph Fifamin DJOGBÉNOU