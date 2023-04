Signature du mémorandum d’entente dans le domaine des sports: Le Bénin décroche un partenaire de taille pour le développement du secteur

Vues : 7

Le ministre de la fédération russe des sports, Oleg Matytsin, et le ministre des sports Oswald Homeky ont procédé, au nom de leur pays, à la signature d’un accord de partenariat. Il s’agit d’un mémorandum d’entente dans le domaine des sports. C’était le mardi 25 avril 2023, au ministère des affaires étrangères.

Cette signature intervient dans le cadre de la visite de travail au Bénin du ministre des sports de la fédération de Russie. Et au cours de la cérémonie, le ministre des sports du Bénin, Oswald Homeky a salué la décision du gouvernement Russe de s’allier au Bénin dans le cadre de développement du secteur des sports béninois. Il a rappelé à son hôte, les efforts que fournisse le Bénin pour développer son sport. Au nombre de ceux-ci, il a informé des projets de construction des stades, de la formation des jeunes à travers les classes sportives et la professionnalisation des disciplines sportives sans oublier le financement des fédérations par les sociétés ou entreprises qui opèrent dans le pays. «Je voudrais au nom de toute la famille sportive béninoise vous remercier d’effectuer une visite (historique) de travail dans notre beau pays le Bénin qui est heureux de vous accueillir », a commencé le ministre Oswald Homeky qui ajoute « il n’y a rien de plus gratifiant pour les gouvernants que nous sommes de savoir que ce nous faisons suscite de l’intérêt à l’international ». «Le Bénin a engagé une marche vers son développement, vers la transformation de sport pour en faire un véritable vecteur social, économique. Et c’est un honneur pour nous de voir que l’action que nous menons humblement suscite de l’intérêt auprès des nations comme la Russie », a poursuivi le ministre qui a martelé que « le Bénin est un pays rempli de talents sportifs. Malheureusement, nous avons manqué de structurer la transformation de ces talents en performance sportive. Et c’est ce travail qui est en cours depuis quelques années et qui nous a permis de remettre le sport à l’école ensuite de réorganiser le sport de masse ainsi que le sport d’élite». Il a également souligné que la phase importante qui reste à venir est la formation des formations. Autant de projet que son homologue félicite tout en faisant savoir que la signature du mémorandum dans le domaine du sport et de la culture physique est un pas très important que les pays font. « Le sport est une force qui nous réunit tous. C’est l’ambassadeur de la paix. Et par cette signature nous voulons contribuer à ce qu’’il y ait une stabilité dans le monde parce que nous constatons aujourd’hui qu’il y a une turbulence dans les relations internationales », a déclaré le ministre de la fédération russe des sports, Oleg Matytsin. Il précise ensuite que cet accord de coopération est la volonté du président Vladimir Poutine qui avait signé récemment un document consensuel pour le développement de la Russie dans lequel il y a un volet qui concerne la Russie et les pays africains. « Je suis persuadé que ce partenariat est notre force. Mon souhait c’est de travailler en équipe et je suis sûr que la victoire sera pour nous », a-t-il fait savoir.

A préciser qu’après la cérémonie de signature, les deux autorités se sont rendues au stade général Mathieu Kérékou de Kouhounou puis au stade Omnisport de Grand Popo pour des visites.

Anselme HOUENOUKPO