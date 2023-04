Cinéma: Le ministre Jean-Michel Abimbola félicite les acteurs du film ASEDIO projeté en Espagne

Vues : 2

Ce que vous devriez savoir :Le ministre en charge de la culture, Jean-Michel Abimbola a félicité et encouragé les acteurs du film ASEDIO projeté à Madrid, le lundi 24 avril 2023. Il s’agit de l’actrice Bella Agossou qui a donné le meilleur d’elle-même pour que le Bénin soit évoqué dans ce chef-d’œuvre qui a mis en valeur le Bénin. A travers elle, l’autorité a rendu hommage à tous ceux qui ont contribué à la réalisation de l’œuvre avant de souhaiter que cette coopération soit pérenne afin de permettre à d’autres acteurs culturels et techniciens du domaine de la cinématographie de continuer à bénéficier de ces occasions de partage d’expériences. Après Madrid le 24 avril, ASEDIO sortira en salle à Barcelone, le jeudi 27 avril prochain et sera disponible au cinéma à partir du 05 mai prochain.

Que retenir du film : Le siège ASEDIO (Etat de siège) démarre sur la voix de l’une des deux actrices principales du film, Bella Agossou (surnommée Nasha), expliquant un conte dans la langue Fongbé. Plus tard dans la suite de cette œuvre de grand format, on entendra la chanson des revenants : « Man hin fi yègbé lé ba yi houé », chantée dans la bande sonore originale du film par les Sœurs Teriba, Ayodélé et Bella Agossou, sous la supervision d’un grand producteur béninois, Claude Balogoun. Et comme pour couronner cette série d’affectueux clins d’œil, le drapeau du Bénin est visible dans le film, aux côtés du drapeau espagnol. Une image forte qui traduit le trait d’union identitaire entre les deux actrices principales, Bella Agossou et Nathalia de Molina. Selon le synopsis, après une expulsion, Dani (Nathalia de Molina) se retrouve embarquée dans une affaire de corruption policière. Elle réalise que la seule personne qui peut l’aider est Nasha, l’immigrée clandestine qu’elle vient de mettre à la porte de sa maison, ainsi que son fils, Little. Les deux femmes vont devoir unir leurs forces pour surmonter leurs différences, affronter un système corrompu, lorsqu’elles sont coincées dans l’immeuble que la police est venue vider. ASEDIO est en effet, un film d’actions plein de rebondissements. Ecrit par Marta Médina, il doit sa réalisation à Miguel Ángel Vivas. Sa production est assurée par Apache Films de Enrique Lavigne, RTVE (Radio et Télévision Espagnole) et Prime Vidéo en association avec Sony Pictures International Productions et co-produit par Mexico City Project. Tout ceci avec une contribution assez importante de la partie béninoise.

Assise AGOSSA