Évaluation des préjudices économiques et financiers: Les arbitres et médiateurs de Camec-Bénin outillés

Vues : 2

Le centre d’arbitrage de médiation et de conciliation du Bénin en collaboration avec le cabinet Trust a organisé dans la soirée du mardi 25 avril 2023, à son siège, une séance d’information aux arbitres du Camec-Bénin. La séance a été animée par Dr ComlanFagnibo, expert en diagnostic et mise à niveau des entreprises en présence du président du Camec, Alain Amoussoukpèvi. L’objectif de cette séance est d’outiller les arbitres médiateurs agréés près le Camec-Bénin dans la justesse des montants des indemnités dans le cadre de leurs missions en cas de dommages et intérêts à accorder aux parties. A travers cette séance d’information, l’institution entend permettre aux arbitres et médiateurs de s’imprégner sur les méthodes d’évaluation des préjudices économiques et financiers. À l’ouverture de l’atelier, le président du Camec-Bénin, Alain Amoussoukpevi, s’est réjoui de l’initiative qui aboutira à un partenariat avec le cabinet Trust spécialisé dans des préjudices économiques et financiers. Il a affirmé son désir de recevoir des propositions au terme de la rencontre qui pourraient permettre au Camec-Bénin d’étendre ses manœuvres pour l’amélioration de ses services. Dans son exposé, l’expert a abordé des notions relatives au préjudice économique et financier ainsi que les fondamentaux de l’évaluation des préjudices.