Présentation du rapport ‘’Pluralisme de l’information dans les algorithmes de curation et d’indexation’’: L’Ong Alcrer satisfaite des recommandations issues du rapport

Vues : 4

Remise du rapport à l’Ong Alcrer

De quoi s’agit-il :Dans le but d’apporter des garanties démocratiques dans l’espace digital, le Forum sur l’information et la démocratie s’est associé avec l’OngAlcrerpour la régulation et l’autorégulation de l’espace mondial de la communication et de l’information. Le lundi 24 avril 2023, au siège de l’OngAlcrer, les membres dudit forum ont tenu une séance d’échange avec les experts du numérique et autres acteurs des nouvelles technologies de l’information et de la communication. Ainsi, en présence de Gervais Loko (chargé programme à Alcrer),Camille Grenier, Directeur des opérations du forum, et Julie Pailhes(chargée des projets dudit forum) ont présenté le rapport ‘’Pluralisme de l’information dans les algorithmes de curation et d’indexation’’, suivi de plusieurs recommandations.

Que retenir du rapport : Selon le Directeur des opérations du forum, Camille Grenier, le rapport cette 2ème phase du partenariat avec les diverses organisations de la société civile peut se résumer en trois grandes phases. En premier lieu, dit-il, il s’agit de la création de l’observatoire internationale de l’information et de la démocratie. « L’objectif de cette observatoire est de faire des méta-analyses et de produire des rapports sur l’espace digital et de sa structure». Pour le deuxième pilier, le représentant du forum, Camille Grenier, a évoqué la création d’une ‘’Task Force’’ intergouvernementale du partenariat pour l’information et la démocratie. « L’objectif de cette créationest de faire travailler les autorités compétentes, les autorités de régulation à tous les niveaux en favorisant des échanges de bonne pratique », poursuit-il. Sur ce point, il a annoncé que des audiences seront faites avec la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC), le ministère des affaires étrangères, et également avec l’autorité de protection des données personnelles au Bénin.«Pour le troisième axe, c’est de consolider le partenariat avec les OSC afin de renforcer les capacités à faire remonter les perspectives et expertises dans les groupes de travail internationaux », achève-t-il. Répondant aux préoccupations des participants à cette séance d’échange, le Directeur des opérations du forum, Camille Grenier, a fait le point des avancées du forum, sa genèse et l’implication du Bénin dans le partenariat. Pendant les échanges, le chargé de programme à Alcrer, Gervais Loko, a souhaité un démembrement de l’observatoire dans les pays partenaires et a félicité le forum pour avoir pris en compte les recommandations de l’Ong Alcrer dans ledit rapport.

Quelques recommandations : Le Forum sur l’information et la démocratie a publié une série de recommandations sur le pluralisme des algorithmes de curation et d’indexation, à l’attention des Etats et des plateformes numériques. Il s’agit entre autres, de dissocier l’hébergement et la curation des contenus pour ouvrir à la concurrence le marché des algorithmes, faire en sorte que les plateformes proposent à leurs utilisateurs plusieurs options de curation et d’indexation des contenus, dont des options non-algorithmiques. Le forum recommande également de soutenir, via des financements publics, le développement de standards techniques qui favorisent la diversité des contenus sur les plateformes en ligne et aussi d’obliger les plateformes à divulguer les critères de sélection des contenus afin que les utilisateurs puissent choisir les algorithmes qu’ils utiliseront. Le rapport présenté propose également plusieurs pistes permettant de redonner aux utilisateurs le pouvoir sur les algorithmes. Il s’agit donc de donner aux utilisateurs un plus grand contrôle sur le contenu qu’ils voient en renforçant les exigences de transparence et en offrant aux utilisateurs le droit de personnaliser une offre de contenu, assurer que les options d’alternatives soient accessibles et compréhensibles par le grand public et exiger que les plateformes mettent en œuvre des mesures d’interopérabilité, permettant aux utilisateurs de changer de services plus facilement.

Entre les lignes : La chargée des projets dudit forum, Julie Pailhes a, lors de la séance, fait le point des difficultés enregistrées par le forum en 2022 et les solutions qu’il eu à apporter. Elle a recensé quelques propositions et suggestions des participants pour l’amélioration de la structure du forum. Quant au président de l’association des blogueurs du Bénin, Joël Arsène Noumonvi, cette séance est riche de compréhension à travers la présentation d’un rapport nourri de recommandations. A le croire, la mise en pratiques de ces recommandations au Bénin, pourrait améliorer l’écosystème digital.

Que savoir sur le forum sur l’information et la démocratie :Le Forum sur l’information et la démocratie est une entité à but non lucratif initiée par Reporter sans frontière et dirigée par des organisations de la société civile ayant pour mandat de mettre en œuvre les principes du Partenariat international sur l’information et la démocratie. Le forum a été créé par 11 organisations de la société civile en 2019. Il est indépendant, représente différents champs d’expertise et aires géographiques, et rassemble différentes catégories de parties prenantes (gouvernements, société civile, monde de la recherche, secteur privé, médias, etc). Son objectif final est d’émettre des recommandations et d’assurer le suivi de leur mise en œuvre par les différentes parties prenantes. Le forum est présidé par Christophe Deloire, également Secrétaire général de l’Ong Reporters sans frontières.

Assise Agossa