Université d’Abomey-Calavi: Edgard Kpatindé expose les réalités du pouvoir aux étudiants

Le conférencier Edgard Kpatindé

Sur l’initiative du Conseil d’Administration du Centre d’études sociologiques et de science politique (CESPo) de Université d’Abomey-Calavi, Edgard Kpatindé, juriste et acteur avisé de la vie socio-politique du Bénin, a animé une conférence sur le thème « Pouvoir : Mythes et réalités ». Elle s’est déroulée le vendredi 21 avril 2023 dans la salle des actes de la Fadesp sur le campus de l’Uac.

Ce qu’il faut retenir : Plusieurs contours du thème « Pouvoir : Mythes et réalités » ont été décortiqués pour les auditeurs de Master du CESPo. Edgard Kpatindé a livré un certain nombre d’anecdotes tirées de sa propre expérience pour faire comprendre les réalités du pouvoir à son auditoire. Pour lui, la politique, ce n’est pas que ce que nous voyons et il faut aller au-delà des apparences. « C’est l’allégorie de la caverne de Platon. Il faut y aller graduellement. Il faut y aller pas à pas et maîtriser les rouages de ce cercle assez particulier », a-t-il rappelé. Il a également raconté le dessous des cartes de quelques coups d’Etat dans des pays du continent avant d’inviter les jeunes présents à se préparer à former une relève car « la démocratie se construit ».

Entre les lignes : Pour Edgard Kpatindé, le sentiment anti-français qui se fait sentir en Afrique, les français y participent par des postures d’un autre âge. « Nous avons des sociétés dynamiques. La jeunesse africaine d’aujourd’hui n’est plus comme celle d’avant. Mais les occidentaux n’ont pas adapté leur logiciel, Il y a une relève qui vient et qui n’accepte pas l’ordre ancien». Cependant, il souligne que ce n’est pas pour autant qu’il faut jeter le bébé avec l’eau du bain. Du fait de la mondialisation, les sociétés sont interconnectées et la franchise ne doit pas exclure la coopération entre partenaires.

Que disent les participants : Le Directeur du Centre d’études sociologiques et de science politique (CESPo), HyginKakaï pense que le sujet est intéressant. « C’est un sujet très rare. Nous comprenons que le pouvoir fait appel parfois à des aisances », martèle-t-il. Emue d’avoir participé à cette séance, Amelé Padonou, auditrice en Master sciences politiques a exprimé ses sentiments. « C’est une conférence que j’ai très bien aimée. C’est un échange vraiment très riche parce que le pouvoir et ses réalités sont des choses que nous n’appréhendons pas forcément et qui frôle un certain nombre de posture, d’engament », a-t-elle déclaré. Pour elle, le conférencier était vraiment à la hauteur de la thématique. « C’est quelqu’un qui a connu les milieux du pouvoir. Il avait du répondant. Je suis restée très accrochée à tout ce qu’il disait. Nous avons eu des réponses très satisfaisantes », a-t-elle laissé entendre.

Alban Tchalla