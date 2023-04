Retard dans la prise du décret portant désignation du Chef de l’opposition: Talon interpellé: Le parti ”Les Démocrates” clarifie

Vues : 65

« S’ils ne le font pas et attendent qu’on vienne les supplier, on ne le fera pas ». C’est en ces termes que le parti Les Démocrates s’est opposé aux récentes déclarations du porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji, les invitant à se concerter entre acteurs de l’opposition pour dégager leur nouveau Chef de file. Cette réplique des Démocrates, vient de leur Secrétaire administratif du parti, KamarOuassagari. Il étaitl’invité de l’émission « Cartes sur table » sur Océan Fm ce dimanche 23 avril 2023. S’appuyant sur les propos de Wilfried Léandre Houngbédji, KamarOuassagari a fait savoir qu’il n’y a aucune formalité à faire pour que le Chef de file de l’opposition soit désigné par le président Patrice Talon.Il renvoie ainsi la balle dans le camp du chef de l’Etat, qui selon ses dires, doit prendre le décret pour nommer le Chef de file de l’opposition. «Je suis ahuri d’entendre le porte-parole du gouvernement dire que c’est le parti Les démocrates qui n’a pas mené les démarches nécessaires. C’est des inventions. Il n’y a aucune formalité de ce genre à faire », soutient l’invité de l’émission. Il en veut pour preuve la désignation par le passé du Secrétaire exécutif du parti Fcbe, Paul Hounkpè, comme Chef de file de l’opposition. « Il n’y a jamais eu une réunion des partis d’opposition pour écrire que c’est Paul Hounkpè qui a été désigné. Ils ont pris le décret. Pourquoi veut-on qu’aujourd’hui, l’opposition se réunisse alors que la loi est claire là-dessus ? », s’interroge-t-il. Le Secrétaire administratif du parti Les Démocrates va plus loin pour expliquer que « quand on prend la loi sur le statut de l’opposition, il est clairement précisé : Est Chef de file de l’opposition, le parti qui a le plus grand nombre de députés à l’Assemblée nationale ». D’un autre côté, il argumente que le parti de l’opposition qui a fait toutes les formalités administratives pour avoir le statut de parti d’opposition, est le parti Les démocrates. « Normalement, dès l’installation de la 9ème législature, le décret devrait être pris par le président de la République. Mais s’ils ne le font pas, et attendent qu’on vienne les supplier, on ne le fera pas»martèle l’invité de Océan Fm. Par ailleurs, KamarOuassagarise dit que c’est le parti Les démocrates qui a le chapeau de Chef de file de l’opposition. « Qu’ils le prennent ou pas, le peuple béninois sait que le parti politique qui a le chapeau de Chef de file de l’opposition aujourd’hui au Bénin, est Les démocrates. Que certains s’en orgueuillissent pour dire qu’ils sont Chef de file de l’opposition, libre à eux. Mais nous autres, nous savons que le Cfo revient au parti « Les démocrates », iniste-t-ilKamar Ouassagari.

Alban Tchalla