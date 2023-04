A l’occasion du Ramadan 2023: Le président Soglo appelle à cultiver le vivre-ensemble

Vues : 9

En ce vendredi 21 avril 2023, jour de l’Aid El Fitr, je me joins à toute la communauté musulmane à l’occasion de la consécration du mois de Ramadan. Encore une lune d’adoration, d’abstinence, de partage qui s’est déroulée dans la ferveur et le recueillement. Notre modèle du vivre ensemble avait grand besoin de ces moments pour se fortifier. Puissent les prières nous aident à aplanir nos divergences.

Étant musulman moi aussi par mes fils, je me considère comme l’ami des imams à qui je rends un hommage pour l’ouverture d’esprit avec laquelle ils ont accueilli la lettre ouverte que je leur ai adressée il y a un an, au cours du mois de Ramadan 2022. Je me sens également l’ami de tous les musulmans d’ici et d’ailleurs.

Notre responsabilité d’homme d’État nous recommande de saisir ces instants de grande spiritualité pour nous remettre en cause et interroger, sans complaisance, notre modèle de société. Je ne trahi aucun secret en nous rappelant constamment à nos devoirs basés sur l’acceptation mutuelle, le don de soi pour la nation, le combat pour la justice et la liberté, en toute circonstance.

Ces dernières années, le mois de Ramadan porte, à chaque fois, un ressentiment particulier eu égard au sort réservé à nos compatriotes en proie à la vie chère, à l’exclusion, à la maladie mais surtout à la persécution notamment ceux détenus dans nos prisons pour des raisons politiques. Je continuerai à insister sur les cas de la ministre ReckyaMadougou et du professeur Joël Aïvo devenus les symboles de la lutte contre la tyrannie sous toutes ses formes.

Néanmoins, je n’oublie pas que aujourd’hui, c’est jour de fête, de grâce et de bénédictions. Laissons donc de côté, ne serait-ce que quelques heures au moins, nos peines et nos douleurs afin de célébrer ensemble ce mois de pénitence qui s’achève. Puisse Dieu exaucer nos prières.

Bonne fête de Ramadan à tous !

Vive la démocratie !

Vive le Bénin !

Nicéphore D. SOGLO

Ancien Président de la République

Ancien Maire de la ville de Cotonou

Vice-Président du Forum des Anciens Chefs d’Etats et de Gouvernements d’Afrique,

Créé en 2006 à Maputo sous le haut patronage de Nelson MANDELA