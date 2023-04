Détention de Madougou et Aïvo: Voici ce que le Président Soglo pense des dernières actualités

Vues : 37

L’ancien président Nicéphore Soglo

Le président Nicéphore Soglo s’est prononcé sur les derniers changements opérés par le Président de la République, Patrice Talon dans son gouvernement. Et sur le cas du désormais ex garde des sceaux ministre de la justice et de la législation, l’ancien président Béninois a laissé entendre : « Le dernier remaniement ministériel qui a eu lieu dans notre pays est une bonne nouvelle pour tous ceux qui appelaient à la libération des détenus politiques comme Réckya Madougou et Joël Aïvo notamment, sans oublier aussi le sort des exilés politiques », avant de s’attarder sur le réquisitoire sévère du professeur Joël Aïvo sur ses conditions de détention à travers une lettre ouverte à l’ex ministre de la Justice, Séverin Quenum. Il n’a non plus manqué d’évoquer les dénonciations des avocats de l’ancienne ministre Reckya Madougou qui sont interdits de visite à leur cliente, sans oublier la dégradation de la situation carcérale de tous les détenus sous le régime de ‘’la Rupture’’ et la tentative d’assassinat du ministre Galiou Soglo. Nicéphore Soglo a aussi lâché «je me suis rendu en vain au palais de la présidence de la République, puis au domicile du couple présidentiel pour y trouver portes closes » avant de citer Winston Churchill qui avait laissé à la postérité : « Ceci n’est peut-être pas le commencement de la fin, mais c’est peut-être la fin du commencement ».