Soutenance de thèse en Sciences du Langage et de la Communication: François Koffi Awoudo désormais dans la cour des grands

Après plusieurs années de recherche à l’Ecole doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement (EDP-ECD), François Koffi Awoudo est parvenu à décrocher son grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi, le jeudi 20 avril 2023. Devant un jury international, le nouveau docteur a défendu une thèse portant sur le thème : « l’influence de la communication politique dans les journaux La Nation et Le Matinal pendant les présidentielles de 1990 à 2021 au Bénin ».

Dr François Awoudo

Ce que vous devriez savoir : Mention très honorable et félicitations à l’unanimité des membres du jury. C’est le délibéré qui a sanctionné la thèse de doctorat de François Koffi Awoudo, soutenue ce jeudi 20 avril 2023 dans la salle de conférence Michel Boko de l’Ecole doctorale à l’Université d’Abomey-Calavi. L’impétrant a travaillé sur « l’influence de la communication politique dans les journaux La Nation et Le Matinal pendant les présidentielles de 1990 à 2021 au Bénin ». Ses recherches menées sous la direction du Professeur Jean-Euloge Gbaguidi, lui ont permis d’aboutir à plusieurs résultats satisfaisants du point de vue des membres du jury. Ce jury de six membres est présidé par le Professeur Cyriaque AHODEKON. A ses côtés, quatre examinateurs dont les Professeurs Médard Dominique BADA, Maxime da CRUZ, tous deux de l’Université d’Abomey-Calavi et les Professeurs Raymond K. KRA et Dimitri BALIMA, respectivement de la Côte d’Ivoire et du Burkina-Faso. Le Professeur Jean-Euloge GBAGUIDI est le rapporteur.

Que comprendre de la thèse défendue : Partant du constat qu’avec l’avènement du renouveau démocratique au Bénin en 1990, les candidats aux différentes élections font des médias en général, et particulièrement des journaux, des tribunes pour conquérir l’électorat, il a analysé dans quelle mesure la communication politique, telle que voulue par les politiques, influe sur le travail journalistique. Alors que ce travail ne devrait viser que la sincérité envers l’électorat et rester équidistant entre tous les candidats aux élections, le constat est tout autre. La communication politique a un impact sur le contenu des journaux béninois en période électorale. C’est qu’il a scientifiquement prouvé dans sa recherche après une analyse scientifique des résultats obtenus sur le terrain. Cette thèse ouvre une large orientation sur la participation des médias à la construction des espaces de discussion citoyenne. Selon François Koffi Awoudo, la multitude de journaux au Bénin ne témoigne pas de la qualité de l’information. Dans la thèse défendue, il pense qu’on ne saurait s’émouvoir du fait que les journaux fassent de la communication parce que cela est permis par les lois. « Les deux conditions à remplir tout simplement, c’est qu’il faut quelqu’un n’exerce pas les deux métiers. Car, l’information et la communication sont deux choses différentes », fait-il savoir. Il soutient qu’à l’intérieur des journaux, l’espace réservé à la communication ne puisse être confondu à l’espace réservé à l’information. « C’est pour cela que la déontologie refuse de rédiger tout ce qui parait publicitaire. Tout au moins on peut accepter de rédiger, mais refuser de signer. Les journaux doivent faire la communication politique sous réserve de respecter les règles professionnelles », poursuit-il.

Photo d’ensemble avec le jury

Entre les lignes : Après sa présentation le jury a observé que son sujet est pertinent et d’actualité. Sa démarche méthodologique est appropriée. Ce qui lui a permis d’aboutir à des résultats satisfaisants. A cet effet, le jury l’a déclaré digne du grade de docteur de l’Université d’Abomey-Calavi en Sciences du Langage et de la Communication, option : Communication.

Qui est François Koffi Awoudo : Il est rentré à l’Université d’Abomey-Calavi en 1990 avec un baccalauréat littéraire et s’inscrit en Sciences juridiques et en Lettres Modernes. Mais son amour pour les lettres a fini par l’emporter en 1995 où il a décroché sa maîtrise. Passionné du métier du journalisme, il a fait ses premiers pas au Journal des étudiants, Le Héraut où il a une participation très active. Il gravit tous les échelons et se retrouve à la tête de cette presse des étudiants. Des années plus tard, il devient collaborateur avec des organes du pays de même que correspondant d’organes étrangers. En 2009, il est entré au Centre de perfectionnement des journalistes de Cotonou et soutient un master international en management des médias sur le sujet : analyse des aides publiques de financement de la presse au Bénin. L’homme a beaucoup accumulé d’autres qualifications avec son Master soutenu à la Chaires Unesco en management des élections. La soif du savoir l’a poussé et en 2017, il a fini encore par retrouver les chemins de l’Université où il s’est inscrit à l’Ecole doctorale pluridisciplinaire espaces, cultures et développement. Il a à son actif assez de publications. Essentiellement sur ce qui est lié à sa thèse, il a deux publications. La première porte sur la revue de presse à l’épreuve des réseaux sociaux au Bénin : diagnostic du système de production des mass médias de proximité publiée en 2020 et la deuxième : la répression des dérives déontologique récurrentes dans les médias béninois en période électorale publiée en 2022. Il a participé à plusieurs séminaires de formations, de colloques etc,.

Alban TCHALLA