Championnat Amateur Ligue Atlantique: Les finalistes connus samedi prochain

Le président Charles Titigoueti, saluant ici, les joueurs

Lancé le 11 mars 2023, le championnat Amateur de la Ligue Atlantique aborde l’étape des demi-finales ce samedi 22 avril 2023. En effet, après la phase de poules jouée avec 12 clubs répartis en trois groupes de quatre, les premiers de chaque poule ( AS Lagarde poule A; AS Vinel poule B et Étalons poule C) et le meilleur deuxième ( Académie de Ouidah, poule C) se retrouvent à être les quatre clubs qui visent le flambeau d’ambassadeur de la Ligue Atlantique pour la phase nationale. Et selon le tirage au sort, l’AS Lagarde jouera à 14 heures à l’UAC, les académiciens d’Etalons, le samedi 22 avril 2023. Demi-finaliste de la phase finale, l’édition précédente, Etalons s’annonce comme un sacré client face à l’AS Lagarde. Toutefois, les poulains du président Yélinest Ahoueya vont devoir s’inspirer de leur match gagner (2-0) à Allada face à l’AS News Stars Premiers pour se tirer d’affaire. Après ce choc, les regards seront tournés vers Ouèssè, on se tiendra le second match de ces demi-finales. Ce sera le dimanche 23 avril 2023 où, l’AS Vinel qui participe pour la première fois à ce championnat Amateur départemental, tentera de vaincre l’Académie de Ouidah, pour se hisser en finale. Le match aura lieu à partir de 16 heures.

A préciser qu’au terme de ce championnat Amateur de la Ligue Atlantique, le représentant de cette ligue à la phase nationale du championnat amateur sera connu. Les clubs encore en lice souhaitent avoir l’unique ticket. Ainsi, les amoureux du cuir rond de l’Atlantique ont droit à deux matchs décisifs qui méritent un détour.

Anselme HOUENOUKPO