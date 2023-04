Après le remaniement: Talon invite son équipe gouvernementale à maintenir le cap

A l’occasion du Conseil des ministres de ce mercredi 19 avril 2023, intervenu après le remaniement gouvernemental, le président Patrice Talon a exhorté ses ministres au travail bien fait. C’est le porte-parole, Wilfried Houngbédji, qui a donné l’information hier lors d’un point de presse. Selon ses dires, Patrice Talon a réitéré ses félicitations à tous les ministres, maintenus comme nouveaux. Il en a profité pour leur rappeler « la nécessité de garder le cap dans la mise en œuvre du Programme d’action du gouvernement ». A en croire Wilfried Houngbédji, le chef de l’Etat a dit qu’il attend de chaque membre du gouvernement qu’il se sente davantage concerné par le travail d’équipe, par les mesures, les programmes qui sont engagés et les projets qui sont mis en œuvre pour améliorer les conditions de vie des concitoyens. « Si au cours des dernières années, nous avons réalisé et nous réalisons encore des performances remarquables qui sont saluées ici comme ailleurs, je considère que c’est une raison de ne pas faire moins bien que ce qui est déjà fait », a indiqué Patrice Talon à ses ministres. Selon le porte-parole, « le président de la République a dit aux membres du gouvernement qu’il attend davantage d’implication de leur part pour que le niveau de vigilance et d’engagement ne baisse pas ». « Que les résultats que nous aurons engrangés au service de la République soient à la hauteur des attentes de nos concitoyens », a souhaité Patrice Talon avant d’inviter son équipe à continuer le travail pour tout au moins maintenir les acquis.

