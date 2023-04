Projet d’Accès Durable et Sécurisé à l’Energie Electrique: Les personnes affectées bientôt dédommagées

Vues : 6

Le gouvernement annonce le dédommagement des personnes affectées par la mise en œuvre du Projet d’Accès Durable et Sécurisé du Bénin à l’Energie Électrique. La décision a été prise en Conseil des ministres du mercredi 19 avril 2023. Elle intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Accès Durable et Sécurisé à l’Energie Electrique ». Ce projet prévoit d’atteindre un taux national d’électrification de 75% d’ici à 2025, à raison de 50% en milieu rural et 90% en milieu urbain. Selon le compte-rendu du Conseil des ministres, les infrastructures à réaliser, consistent notamment en la construction de lignes ou de postes de transport dans certains départements et affecteront plusieurs propriétés privées. Ce qui justifie l’accord de dédommagement des personnes recensées, pris en Conseil des ministres. A cet effet, le Conseil a instruit les ministres concernés à veiller à la bonne conduite des opérations y relatives.

Alban TCHALLA