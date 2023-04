IHF Trophy Dames Zone 3, Accra 2023 : Les encouragements du président Sidikou Karimou aux Amazones de retour du Ghana

Vues : 2

Le président Sidikou Karimou échangeant avec les joueuses

Après leur participation aux IHF Trophy dames Zone 3 avec à la clé une 2e place pour les Juniors et une 3e place pour les cadettes, les équipes nationales de handball Les Amazones (juniors et cadettes) sont rentrées au bercail. Appelées à rejoindre leur famille, ces médaillées d’argent et de bronze, qui ont ainsi fait atteindre à la fédération son objectif ont eu droit aux encouragements du président du Comex de la fédération, Sidikou Karimou. Présent pour les accueillir, ce dernier leur a laissé des mots visant à les inciter à non seulement maintenir le cap, mais aussi à travailler pour mériter leur retour en selection. “Bravo à vous pour tous les efforts fournis. Je vous souhaite bon retour dans vos familles respectives. Cette compétition a été l’occasion pour évaluer votre niveau réel au handball. Chacun de vous sait désormais ce qu’il lui reste à faire pour progresser. Je veux aussi vous encourager à garder le réseau que vous avez créé entre vous actuellement”, a-t-il indiqué fier d’elles.

Anselme HOUENOUKPO