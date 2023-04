Polémique dans l’approvisionnement en eau potable à Bonou: La société Omilayé dément et apporte des clarifications

Vues : 4

Une publication relayée sur les réseaux sociaux le lundi 17 avril 2023, montre que les populations de la commune de Bonou meurent pour manque d’eau potable dans les robinets, accusant ainsi la société Omilayé, mandataire de l’Etat dans la distribution. Les responsables de ladite société, ont tenu à démentir le fait. Pour eux, le texte est mensonger et diffamatoire.Quels sont les faits : La commune de Bonou dispose de quatre adductions d’eau villageoises (AEV) pour desservir les populations. Des quatre infrastructures, deux d’entre-elles sont fonctionnelles et desservent la population depuis plusieurs mois. Les deux autres feront l’objet des travaux de mise en conformité conformément à l’´article 52.2 du contrat d’affermage. Car, précisent les responsables de la société, la majorité des infrastructures entrées dans le patrimoine de la nouvelle société, était en panne du fait de leur état de délabrement avancé. « L’auteur du texte diffamatoire semble ne pas connaître cette réalité ou a fait preuve d’une mauvaise foi affichée en voulant coûte que coûte satisfaire son agenda », ont-ils indiqué.Que disent les responsables de la société : Omilayé avait signé le 11 avril 2022 un contrat d’affermage avec l’Etat béninois à la suite d’un appel d’offre international. Le 13 juin de la même année, le gouvernement a adopté ledit contrat en conseil des ministres. Du 22 octobre au 23 décembre 2022 a eu lieu le transfert de 449 adductions d’eau villageoise à la société Omilayé dont plus de la moitié était en panne. Dans le procès-verbal de l’inventaire et de transfert signé le 1er mars 2023, l’autorité contractante reconnaît et écrit : “on note un niveau très avancé de délabrement de l’ensemble des ouvrages remis’’. C’est d’ailleurs cette situation de déliquescence des installations qui ne permettait pas d’assurer un service convenable aux populations rurales, qui a conduit les autorités à faire la réforme du sous-secteur de l’hydraulique rurale en liaison avec les autorités préfectorales, municipales, et les directions décentralisées en charge de la gestion de l’eau. Selon eux, la reforme conduite par l’Agence Nationale de l’Approvisionnement en Eau Potable en Milieu Rural (ANAEPMR) a été ponctuée par des sessions de formation, d’information et d’explication des parties prenantes dont les dernières en date sont les ateliers régionaux au profit des Secrétaires Exécutifs, des Maires et leurs collaborateurs sans oublier les directions départementales de l’eau qui ont eu lieu à Parakou et Dassa les 20 et 22 juillet 2022. Au cours de ces ateliers la chronologie des actions pour résorber tous les désordres sur les ouvrages afin de retrouver un service normal en milieu rural, a été présenté. Le programme de diagnostic et de mise en conformité a démarré avec l’appui des maîtres d’œuvres recrutés à cet effet par l’Autorité Contractante. « C’est dans ce contexte que des nervis sans chercher à connaître la réalité prennent pour cible Omilayé dont le tort est de croire aux réformes du gouvernement pour professionnaliser le sous-secteur eau potable en milieu rural. Mais le sevrage occasionné par cette réforme fait perdre la raison aux ennemis de la République », ont-ils expliqué.Par ailleurs : La société Omilayé est mandataire de l’Etat dans la distribution d’eau potable en milieu rural dans huit départements du Bénin. Dans l’incapacité de continuer par gérer comme de petites boutiques l’eau potable en milieu rural, certains mécontents des réformes dans le sous-secteur s’attaquent à Omilayé, une société du groupe Eranove ayant de solide réputation en Afrique dans la gestion des services sociaux de base.