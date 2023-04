Maintenu au poste numéro 2 de son gouvernement: Talon renouvelle sa confiance au ministre d’État, Bio Tchané

Vues : 159

Abdoulaye Bio Tchané

Le courant passe très bien entre Patrice Talon et Abdoulaye Bio Tchané. En place depuis 2016, le chef de l’État Patrice Talon, lui a encore renouvelé sa confiance. A la suite du remaniement intervenu ce lundi 17 avril 2023, l’homme est toujours maintenu à son poste de ministre d’Etat chargé du Développement et de la Coordination de l’Action gouvernementale. Très discret, Abdoulaye Bio Tchané doit sa longévité dans le gouvernement pour sa grande maîtrise des dossiers relatifs aux actions de développement. Ancien ministre chargé du Plan et du Développement, il sort renforcé du remaniement du 25 mai 2021 avec le volet « Coordination de l’Action gouvernementale », tout en conservant son poste. Son maintien dans le gouvernement 2 du deuxième mandat du président Talon, confirme, qu’il garde toujours la confiance du Chef de l’Etat. Ses qualités professionnelles, son profil et sa rigueur dans le travail bien fait, sont parfaitement adaptés à la conjoncture actuellement, où le président de la République fait du développement dans tous les secteurs, son cheval de bataille. Une fois les décisions politiques opérées, l’homme met le paquet sur les questions essentielles, qui l’incombent au sein de l’Exécutif pour la mise en œuvre des réformes. Très actif, Bio Tchané a toujours affiché son ambition d’atteindre rapidement les objectifs tracés par le chef de l’Etat, en termes de réformes et de développement économique. C’est pourquoi Talon lui renouvelle sa confiance. Même si certains tentent de voir des tourbillons dans les relations Talon-ABT, c’est plutôt l’aurore dans leur collaboration. Ancien banquier, Bio Tchané est l’incarnation parfaite du grand serviteur de l’État. Actuel Secrétaire général national du Bloc Républicain, il imprime transparence et rigueur dans la conduite des actions de cette formation politique. Outre la politique, l’homme a occupé de hautes fonctions en dehors du territoire national avant d’être candidat à la présidentielle de 2011. Ministre des Finances (1998-2002), directeur Afrique du FMI (2002-2008), puis président de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD, de 2008-2011). Il est le fondateur du cabinet de conseil stratégique et d’ingénierie financière, Alindaou Consulting International et du parti ABT.

Alban TCHALLA