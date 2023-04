Remaniement ministériel: Voici la liste des 22 membres du gouvernement Talon

Vues : 538

Le président Patrice Talon a procédé ce lundi 17 avril 2023 à un remaniement de son gouvernement. Ce gouvernement est composé de 22 membres et trois changements sont intervenus. Les ministres Jean Claude Houssou et Hervé Hèhomey sont sortis et leurs portefeuilles confiés à d’autres ministères. Le ministère de l’Energie a été rattaché à l’Eau et aux mines désormais dirigé par Samou Séidou Adambi. Le ministère des Transports est désormais rattaché à celui du Cadre de vie et du développement durable. Le ministre de la justice et de la législation Séverin Quenum est remplacé par l’ancien bâtonnier Yvon Détchénou. Les passations de service sont prévues pour ce mardi.

Voici la composition de ce gouvernement.

Patrice Talon de retour à Cotonou, préside le conseil des ministres/Ph:DR

Abdoulaye BIO TCHANÉ

Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale

Romuald WADAGNI

Ministre d’État chargé de l’Économie et des Finances

Yvon DETCHENOU

Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la Législation

Aurélien AGBÉNONCI

Ministre des Affaires Étrangères

Alassane SEÏDOU

Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique

José Didier TONATO

Ministre du Cadre de Vie et des transports chargé du Développement durable

Gaston DOSSOUHOUI

Ministre de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche

Raphaël D. AKOTEGNON

Ministre de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale

Adidjatou MATHYS

Ministre du Travail et de la Fonction Publique

Véronique TOGNIFODÉ

Ministre des Affaires Sociales et de la Micro-Finance

Benjamin HOUNKPATIN

Ministre de la Santé

Éléonore YAYI LADEKAN

Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

Kouaro Yves CHABI

Ministre des Enseignements Secondaires, Technique et de la Formation Professionnelle

Karimou SALIMANE

Ministre des Enseignements Maternel et Primaire

Babalola Jean-Michel Hervé ABIMBOLA

Ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts

Aurelie A. SOULE ZOUMAROU

Ministre du Numérique et de la Digitalisation

Shadiya Alimatou ASSOUMAN

Ministre de l’Industrie et du Commerce

Samou Seïdou ADAMBI

Ministre de l’Énergie, de l’Eau et des mines

Modeste KEREKOU

Ministre des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l’Emploi

Oswald HOMEKY

Ministre des Sports

Fortunet Alain NOUATIN

Ministre délégué auprès du président de la République chargé de la Défense Nationale

Edouard DAHOME

Secrétaire d’Etat à l’Energie