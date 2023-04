Commerce: L’importation des œufs et poulets congelés bientôt interdite

Vues : 7

« Le 31 décembre 2024, aucun produit de volailles ne doit encore être importé au Bénin. Nous-mêmes allons les produire et les manger. Nous allons développer le poulet bicyclette comme les Ivoiriens ont développé le poulet yassa ». C’est ce qu’a déclaré le ministre de l’Agriculture de l’Elevage et de la Pêche, Gaston Cossi Dossouhoui lors de sa rencontre avec les producteurs de soja à Doumè (Savalou), le lundi 17 avril 2023. Il en a profité de l’occasion pour inviter les producteurs à redynamiser les poulaillers, parce que le marché va en demander. Il faut dire que déjà en 2020, le gouvernement a interdit temporairement l’importation, distribution et transit de volailles, parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire, sur son territoire. Cette décision a été prise suite à l’information selon laquelle « des œufs de table d’origine douteuse circulaient sur le marché béninois en violation des dispositions portant l’arrêté interministériel du 13 décembre 2005 qui interdit temporairement l’importation, distribution et transit de volailles, parties et abats de volailles congelés, poussins d’un jour, œufs et aliments de bétail en provenance des pays infectés de grippe aviaire ». Dans le communiqué, « Il est demandé à tout importateur et distributeur d’œufs de consommation de se conformer aux dispositions dudit arrêté ». Et « toute infraction ou tentative d’infraction aux dispositions de cet arrêté est “punie des peines prévues à l’article 37 de la loi fixant les conditions d’exercices des activités de commerce au Bénin et celles prévues aux articles 17 et 22 de la loi sur le contrôle des denrées alimentaires sans préjudice des sanctions prévues par le code des douanes », peut-on lire dans le communiqué.

Alban TCHALLA