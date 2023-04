Passation de charge au ministère de la justice: Yvon Détchénou promet une « justice moderne et accessible à tous »  

Vues : 9

Le nouveau Garde des Sceaux, Ministre de la Justice et de la législation, le bâtonnier Yvon Détchénou a pris les commandements des mains de Séverin Quenum suite au remaniement gouvernemental intervenu le lundi 17 mars 2023. A la faveur d’une cérémonie officielle de passation de charge, le nouveau ministre est entré dans ses fonctions ce mardi 18 avril 2023 sous le signe de la promotion d’une justice moderne et accessible à tous citoyens béninois.

Yvon Détchenou, ministre de la Justice

Quels sont les projets à réaliser : Au cours de la cérémonie, le Secrétaire général du Ministère de la justice, Henri Fadonougbo, a félicité le nouveau dirigeant du ministère de la justice. Après avoir fait le bilan des actions menées au terme des cinq années passées par le ministre Sévérin Quenum, il a exposé les projets phares et les défis à relever au nouveau ministre. Il s’agit entres autres de «l’élaboration et la mise en œuvre du plan stratégique du ministère de la justice et de la législation, la modernisation des services judiciaires, la modernisation du système pénitentiaire, l’appui à l’amélioration de l’accès à la justice et de réédition des comptes ». La construction et l’équipement de 6 nouvelles juridictions et 5 établissements pénitentiaires, des centres de sauvegarde de l’enfance et de l’adolescence, font partie également des projets à réaliser. Le Secrétaire général du Ministère de la justice, Henri Fadonougbo a, pour finir, rassuré le ministre entrant, de la parfaite collaboration du personnel ministériel et sa franche adhésion à toutes les initiatives, actions et orientations qui seraient prises.

Que disent les ministres : C’est le tour du ministre sortant Séverin Maxime Quenum, de saluer et féliciter son successeur. Il l’a encouragé à relever les défis qui l’attendent à la tête de ce département ministériel. Le ministre Séverin Maxime Quenum n’a pas manqué de remercier le personnel qui a travaillé avec lui depuis 5 ans pour l’atteinte des objectifs du PAG 1et 2 en ce qui concerne la justice. Rassuré du parcours de son successeur, il a affirmé qu’il reste confiant que le travail sera fait. « Je laisse les sceaux de la république entre des mains sûres » dit-il. Une promesse qu’entend respecter le nouveau ministre de la justice Yvon Détchénou. Il a remercié son prédécesseur qui a su garder le flambeau de la justice pendant tout ce temps. « La justice ne peut-être administrée qu’avec égard pour que chaque citoyen soit protégé par la loi et que chaque infraction soit punie avec équité. C’est en cela qu’il faut lutter pour la justice avec détermination et fierté car c’est elle qui protège les droits de tous et assure le respect des lois. Je suis convaincu que nous pouvons aller plus loin, que nous pouvons moderniser notre justice en le rendant plus efficiente et plus accessible pour protéger le droit de tous les citoyens et garantit la paix et la sérénité », a-t-il laissé entendre.

Qui est Yvon Détchénou ?

Avocat de profession, Yvon Détchénou le nouveau Garde des sceaux fut précédemment bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin de 2017 à 2020 et aussi ancien vice-président de la conférence des barreaux de l’espace Uemo. L’homme a aussi exercé en tant qu’expert juriste à la commission de l’Uemoa. Yvon Détchénou a par ailleurs, durant sa carrière, œuvré au jumelage entre le barreau de Bordeaux et celui du Bénin ainsi qu’au rayonnement de la francophonie à l’international. Avant sa nomination, Yvon Détchénou était en poste à l’Autorité de protection des données personnelles (Apdp). Précisons également qu’il a été fait chevalier de l’Ordre national du mérite de France le mercredi 23 novembre 2022.

Assise AGOSSA