22e édition du festival Mahi-Houindo à Kétou: Pari gagné pour le président Jean Gounongbé et son comité

Les filles et fils de la communauté Mahi se sont une fois encore réunis autour des manifestations culturelles qui promeuvent la culture mahi, le dimanche 16 Avril 2023. C’est dans le cadre de la 22e édition du Festival Mahi-Houindo, célébré dans la localité de Kpankoun, commune de Kétou. Ce prestigieux festival identitaire a démontré une fois encore l’union sacrée autour de son initiateur, le président Jean Gounongbé, par la présence remarquable de plusieurs hautes personnalités de la région Mahi. Les rites, danses et mets locaux sont entre autres les tableaux qui révèlent l’identité culturelle des mahinou. Ce festival riche en animations culturelles avec les démonstrations de la richesse culturelle de l’ère Mahi a maintenu les populations de Kétou ainsi que visiteurs en haleine. « Nous sommes mahi et nous en sommes fiers puisque nous nous distinguons à travers notre langue et notre culture. C’est pour cette raison, que j’encourage tous les mahi à travailler pour conserver les valeurs de nos ancêtres », a fait savoir le maire de la commune de Kétou, Lucie Sessinou. Dans la vision de marquer la terre qui accueille le festival, un monument s’érige à chaque édition. Ces édifices dont la réalisation nécessite des dépenses, devraient être entretenus selon le président du comité d’organisation dudit festival, Jean Gounongbé. « Nous avons déjà érigé 8 monuments. Nous demandons au ministre en charge du tourisme, de la culture et des arts que les monuments mahi-houindo soient intégrés aux monuments nationaux et entretenus comme tel », souhaite-t-il.

Parmi les personnalités présentes à cette cérémonie on peut citer entre autres : les députés Nicaise Kotchami Fagnon, Aké Natondé, Valère Tchobo, le ministre honoraire Désiré Adadja, la directrice administrative du Parti Union Progressiste le Renouveau, Christhelle Houndonougbo Alioza, le DAC du ministère de la fonction publique Eusèbe Agoua, le DG Léon Katary soutenues par Rosine Dan Koupaki, l’épouse du ministre d’État Pascal Irénée Koupaki, le PDG de Agetip-Bénin SA, Raymond Adekambi et le Coordonnateur de Wéméxé, Antoine Bonou.

Assise AGOSSA