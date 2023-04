Remaniement ministériel: Qui est Edouard Dahomé, Secrétaire d’État à l’Énergie ?

Vues : 11

Edouard Dahomé

Jusque-là, Conseiller technique à la stratégie énergétique auprès du ministre de l’énergie Dona Jean-Claude Houssou, Edouard Dahome nommé lundi dernier au poste de Secrétaire d’État à l’Énergie. Polytechnicien, il est un ancien étudiant de l’École Polytechnique en France. Juste avant sa nomination à ce nouveau poste, il était le coordonnateur de la cellule stratégique de développement du secteur de l’électricité auprès de la présidence de la République. A sa sortie de l’École Polytechnique de France en 1980, il intègre l’entreprise EDF (Électricité de France). Il a travaillé dans ce groupe pendant trente-cinq ans. Il a été Directeur Afrique et Accès à l’Énergie d’EDF et était surnommé « Monsieur Afrique » de l’entreprise. Le nouveau Secrétaire d’État à l’Énergie du Bénin a quitté le groupe en 2016 après l’arrivée de Valérie Levkov à la tête de la direction Afrique et Moyen-Orient d’EDF. Après son départ de l’EDF, Edouard Dahome a créé avec Jean-Claude Houssou, le désormais ex-ministre de l’énergie, DRH Energie, un cabinet spécialisé dans le conseil et le développement de projets énergétiques sur le continent. Donc, c’est quelqu’un qui connait parfaitement le secteur de l’énergie.

A. T.