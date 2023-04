9ème législature: Le président Vlavonou officiellement investi demain

Vues : 4

Réélu à la tête du parlement pour le compte de la 9ème législature, Louis Gbèhounou Vlavonou, président sortant de la 8ème législature et colonel des douanes à la retraite sera officiellement investi ce jeudi 13 avril à l’occasion de la cérémonie de l’ouverture de la 1ère session ordinaire de l’année 2023. L’annonce a été faite ce mardi 11 avril au cours d’une conférence de presse tenue par James William Gbaguidi, porte- parole de l’assemblée nationale à Porto-Novo. Organisée pour la première fois par l’ex-président du parlement Antoine Kolawolé Idji en 2003, cette investiture selon lui, revêt un caractère tout-à-fait protocolaire. Elle permet, poursuit-il, au Président élu, lors d’une cérémonie empreinte d’une grande solennité, de lever le voile sur les ambitions qui sont les siennes pour la gouvernance de la législature dont ses pairs lui ont confié la charge. À cette occasion, différentes personnalités nationales et internationales, en particulier des Présidents de parlements étrangers peuvent être invités, rehaussant la cérémonie de l’éclat de leur présence.

La cérémonie d’investiture du Président Louis Gbèhounou Vlavonou, ce jeudi, va se dérouler dans la foulée de l’ouverture de la première session ordinaire 2023, c’est-à-dire ce 13 avril 2023.L’objectif de l’adjonction des deux cérémonies est d’en rationnaliser les coûts et les contraintes, selon le porte-parole. Deux délégations étrangères ont été invitées: le Ghana et le Niger, mais aussi l’ensemble du corps diplomatique et consulaire présent au Bénin. Sont également attendues des autorités politiques et administratives nationales. Conformément aux usages, le Président de l’Assemblée nationale recevra les honneurs militaires avant de procéder à l’ouverture proprement dite de la session. À l’issue de cette cérémonie prévue pour avoir lieu à l’intérieur de l’Hémicycle, s’enchaînera la cérémonie d’investiture, dont l’un des moments marquants sera la décoration du Président par Madame la vice-Présidente de la République, Mariam Chabi Talata. A cette même occasion, le Président de l’Assemblée nationale sera élevé à la dignité de Grand-Croixde l’ordre national du mérite du Bénin.

Christian TCHANOU