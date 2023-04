1ère session ordinaire de l’année 2023 à l’Assemblée nationale: La 9ème législature s’ouvre officiellement ce jeudi

Vues : 21

(09 projets de loi en examen, la proposition d’amnistie des députés Démocrates non encore programmée)

James Gbaguidi

Ce que vous devriez savoir : La 9ème législature effectue sa rentrée parlementaire demain jeudi 13 avril 2023. Elle marque la 1ère session ordinaire de l’année en cours. Se basant sur le règlement intérieur de l’Assemblée nationale, le président de l’Assemblée, Louis Vlavonou a invité ses collègues députés pour l’ouverture des travaux ce jeudi au palais des gouverneurs à Porto-Novo. Le porte-parole de l’Assemblée nationale, James William Gbaguidi a annoncé au cours d’une conférence de presse tenue ce mardi 11 avril 2023, les points inscrits à l’ordre du jour. Au total, 9 projets de lois, le rapport d’activités du président depuis son élection le 12 février 2023 et d’autres dossiers sont inscrits à l’ordre du jour. En effet, il est prévu l’examen du projet de loi portant statut du barreau de la République du Bénin et du projet de loi portant loi organique sur le Conseil économique et social. Le projet de loi portant définition et répression de l’usure en République du Bénin et le projet de loi relative au taux d’intérêt légal en République du Bénin sont aussi programmés. Selon James William Gbaguidi, il sera aussi question pour les députés de discuter du projet de loi portant autorisation de ratification de l’accord de coopération du 21 décembre 2019 entre les gouvernements des États membres de l’Union monétaire Ouest africaine (UMOA) et le gouvernement de la République française. Le projet de loi portant autorisation d’adhésion à l’Acte de 1991 de la Convention Internationale de la Protection des obtentions végétales (UPOV), adopté à Genève, le 19 mars 1991, de même que le projet de loi portant autorisation d’adhésion, du protocole facultatif se rapportant au pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté à New York le 10 décembre 2008 sont inscrits à l’ordre du jour. Un projet de loi portant autorisation de ratification de la convention entre le gouvernement de la République du Bénin et le Gouvernement des Émirats Arabes Unis en vue d’éviter la double imposition et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu, signée à Abu Dhabi, le 04 mars 2013 ; le projet de loi portant autorisation de ratification de l’annexe Il des statuts du fonds Africa 50 du Groupe de la Banque africaine de développement et le projet relatif à l’activité d’affacturage en République du Bénin (décret n ° 2022-721 du 07 décembre 2022) sont également programmés. Les députés vont aussi examiner le bilan d’activités et la situation financière, exercice 2020, de la Caisse des dépôts et de consignations du Bénin.

S’agissant du contrôle de l’action gouvernementale : James William Gbaguidi a expliqué que conformément aux dispositions de la constitution (article 84) et du Règlement intérieur (Titre IV, chapitres II et III), plusieurs questions peuvent être adressées au gouvernement tout au long de la session. « La presse a fait état ces derniers jours de ce que des questions ont déjà été adressées au gouvernement par le biais des moyens pertinents de l’Assemblée nationale. Ces sujets seront programmés pour être discutés plénière », a-t-il souligné. Le porte-parole du parlement a aussi indiqué que la proposition de loi d’amnistie des députés du parti Les Démocrates n’est pas encore programmée. Pour lui, c’est certainement parce que cette proposition n’a pas encore parcouru le circuit nécessaire.

Alban TCHALLA