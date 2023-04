Valorisation de l’identité culturelle à travers les langues locales au Bénin : L’hymne national s’exécute déjà dans 7 langues grâce à l’Eadcr

Vues : 6

Roberto Ewassadja, promoteur du festival

L’«Aube nouvelle » qui est l’hymne national du Bénin s’exécute déjà dans 7 langues locales. C’est du moins ce qu’a confié le promoteur du festival international de chants et danses traditionnelles « mon hymne national dans ma langue », Roberto Ewassadja lors de la finale de la 6e édition dudit festival. Grâce à l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale ‘’Eadcr’’ Tohwendo mabu, dont il est le Directeur, bon nombre de Béninois maitrisent désormais le contenu de cette chanson fredonnée lors des manifestations officielles dans leur langue respective. C’est d’ailleurs l’objectif visé par le festival. « Le but de ce festival est de permettre à tout citoyen béninois de s’approprier le contenu de l’hymne national en langue nationale. Quand on chante l’hymne national en français, tout le monde n’a pas la quintessence des mots mais en langue nationale, oui », fait-il remarquer lors de la finale du festival « mon hymne national dans ma langue », le samedi dernier à la mairie de Cotonou. C’est cette même vision que partage le deuxième adjoint au maire de la ville de Cotonou, Gastien Adjagboni en acceptant parrainer cette édition. Motivé par l’aspect patriotique que mettent en exergue les paroles de l’hymne national, il a, au cours de l’évènement, exhorté les parents à susciter l’inscription de leurs enfants pour la valorisation de l’identité culturelle du Bénin à travers les langues locales. A le croire, cette initiative de Roberto Ewassadja, contribue à semer les graines de patriotisme au niveau des tout-petits qui portent le flambeau du Bénin pour l’avenir. « Quand vous écoutez les paroles de notre hymne national et qu’on se l’approprie, pour moi c’est un accélérateur de patriotisme. Notre idéal commun est en train de se consolider à travers nos enfants », a-t-il affirmé.

A travers ce festival, le Directeur de l’Ecole Africaine de Danses Cérémonielles et Royale ‘’Eadcr’’ Tohwendo mabu, Roberto Ewassadja, entend accompagner le gouvernement qui, dans sa quête pour la promotion de la culture et des arts, a mis en place des classes culturelles dans certains établissements du Bénin. Ce dispositif s’étendra bientôt dans tous les collèges du Bénin.

Assise AGOSSA