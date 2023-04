Professionnalisation de la filière avicole: Agro Land Business Production déploie ses formations

Vues : 7

En collaboration avec leurs partenaires, les responsables de l’entreprise ‘’Agro Land Business Production’’ ont initié une série de formation en aviculture au profit de la jeunesse qui va se dérouler dans six départements. Le lancement officiel a eu lieu, le mercredi 5 avril 2023, dans la salle des fêtes château rouge, à Abomey-Calavi et compte pour le département de l’Atlantique.

Photo d’ensemble à la fin de la première journée de formation

L’objectif visé est de contribuer, d’une part, à l’insertion des jeunes et, d’autre part, à la professionnalisation de l’élevage des volailles qui se pratique sans une connaissance à la base. Cette formation qui est à sa 3e édition va se dérouler cette année dans les départements de l’Atlantique, Littoral, Zou, Collines, Mono et le Couffo. Pour le compte du département de l’Atlantique, il est prévu la formation de 300 jeunes dans l’élevage des volailles et leur installation. Elle va se dérouler du 5 au 7 Avril 2023 à Ahossou Gbéta. La formation accompagne les futurs aviculteurs dans la construction de leurs projets en abordant toutes les thématiques spécifiées par rapport à la production, au bien-être de l’animal et à la vente. A l’issue de cette séance de renforcement des capacités, les participants auront des compétences dans la prévention et maintien de la santé des animaux; l’environnement de l’élevage et leur bien-être. Les modules développés sont entre autres la généralité des volailles, la fabrication des poulaillers, la production des provendes et les vaccins, le mode de reproduction rapide et l’augmentation du poids aux animaux. « Nous avons initié cette formation pour aider les jeunes à s’installer dans l’aviculture », a précisé le PDG de l’entreprise Agro Land Business Production, François Zohoun. Etant le principal formateur, il a prodigué, à travers ses expériences vécues, des conseils aux participants afin qu’ils se préparent dans ce domaine. Il sera appuyé dans ses propos par son Assistant, Dieudonné Tamégnon, qui a fait comprendre qu’il y a des activités qui sont beaucoup plus facile a démarré par exemple l’élevage. « C’est pour cela, nous avons décidé d’accompagner la jeunesse pour qu’elle sorte de ce problème de manque d’emploi. L’intention, c’est de ne pas laisser la jeunesse désœuvrée », a-t-il dit. Pour les participants, c’est un sentiment de satisfactions. Participant à cette formation, Hippolyte Togonou s’est réjoui des connaissances acquises. « Ce qu’on a vu dans cette matinée-là, motive. Ce qu’on est en train de nous montrer méthodiquement, commence par ouvrir les yeux. Je suis très content de participer à cette formation», a-t-il déclaré. Après cette formation, poursuit Hippolyte Togonou, il faudrait que nous soyons pratiques. « C’est quelque chose qui est très importante. Une vie d’auto-emploi », confie-t-il. Jocelyne Zinsou participe aussi à cette formation. Elle a lancé un appel à l’endroit d’autres personnes à s’intéresser à cette initiative impressionnante afin que juguler la crise liée au manque d’emploi.

Alban TCHALLA