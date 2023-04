Léger remaniement technique du gouvernement portant sur des attributions: Talon dépouille les affaires étrangères : la diplomatie économique retirée à Agbénonci, Wadagni renforcé

Vues : 33

– Le ministère des affaires étrangère, vidée de sa moelle épinière

– Le remaniement du désaveu et de la récompense

En déchargeant le ministre Aurélien Agbénonci du volet coopération, désormais confié à Romuald Wadagni, ministre d’Etat en charge de l’économie et des finances, le président Patrice Talon a sans doute des raisons profondes. D’aucuns évoquent son souci de booster la diplomatie économique qui lui est si chère depuis son avènement au pouvoir en 2016. C’est un président ambitieux qui veut accroître les investissements internationaux au profit du Bénin. Et surtout pour assurer pleins succès aux programmes d’actions du gouvernement dont la deuxième phase est en cours depuis sa réélection à la tête du Bénin en 2021.

Même s’il a jugé, il y a peu, inopportun de procéder à de nouvelles nominations dans son gouvernement, Patrice Talon ne s’est pas empêché de réorganiser son équipe ces 72 dernières heures, à travers ce léger remaniement, mais visiblement important pour lui. Des sources diplomatiques et des observateurs avertis analysent déjà l’acte du chef de l’Etat sous plusieurs angles. Patrice Talon est-il insatisfait des rendements du ministre Aurélien Agbénonci au plan de la coopération ? D’aucuns tablent que « c’est une sanction. Et on n’est pas sanctionné, quand on n’a pas fait de faute ». La faute pourrait donc bien exister. Même si elle n’a pas été évoquée officiellement pour certainement des raisons d’harmonie gouvernementale, Aurélien Agbénonci étant toujours en fonction. Une autre source apporte d’abord ces précisions suivantes : « La mission première du ministre des affaires étrangères, c’est la mobilisation des ressources financières pour le financement du programme d’’action. Et cela se fait à travers les négociations auprès des partenaires au développement. » Cela dit, il se dégage que la satisfaction attendue de Patrice Talon de la part du ministre Agbénonci ne serait pas totale.

Si pour un autre observateur, le second volet de la coopération désormais, c’est de susciter des investissements directs et étrangers au Bénin d’où la priorité donnée aux affaires étrangères de la diplomatie économique, il faut comprendre depuis hier qu’au niveau des ambassades étrangères au Bénin, pour parler coopération, ce n’est plus avec le ministère des affaires étrangères qu’elles vont discuter mais avec le ministère de l’économie et des finances.

Sanction pour une faute commise ou crise d’amaigrissement ? D’autres observateurs estiment toutefois qu’un tel amaigrissement arrive mal à propos puisque on est en plein de la mise en œuvre du PAG2. Pour d’autres encore, « la coopération constitue l’aspect vivant du ministère des affaires étrangères, le reste ce sont des activités de représentation de l’Etat à extérieure et de participation aux grandes réunions internationales qui en réalité ne nous rapportent rien en matière de développement puisque c’est ce que nous avons fait depuis les indépendances jusqu’à maintenant qui nous ont laissé là où nous sommes. » La diplomatie économique est la grande révolution que le Président a apportée depuis 2016 qu’il est au pouvoir en matière des affaires étrangères. Et il semble s’y tenir fermement avec ce remaniement technique qu’il vient de faire sans coup férir.

Christian T.