Transfèrement du volet coopération au ministère de l’économie: Talon affiche sa volonté pour une diplomatie économique

Patrice Talon

Fait inattendu. Le ministère des Affaires Etrangères est dépossédé de son volet ‘’coopération’’ et remis au ministère de l’Economie et des Finances. C’est le Chef de l’Etat, Patrice Talon lui-même qui a pris cette décision de réaménagement technique au sein de ces deux ministères le mercredi 5 avril 2023. En effet, cette décision du Président de la République s’analyse comme une sanction du ministère des affaires étrangères pour insuffisance de résultats, selon les observateurs avertis des questions diplomatiques. Car, c’est bien la première fois depuis les indépendances que cette suppression intervient dans l’histoire du Bénin. Selon certains analystes, le remaniement consacre la fragilisation du portefeuille ministériel des affaires étrangères puisque le ministère est dépourvu de sa pierre angulaire. Il ne s’occupera plus des politiques d’entente économique, scientifique ou autres entre les États. Pour eux, c’est dire donc que ce ministère n’apportera plus rien de spécial comme action au développement. Car, les relations et la participation du pays aux rencontres régionales et internationales ne contribuent pas au développement d’un pays. « C’est l’essence même du ministère des affaires étrangères. Au temps supprimer le ministère des affaires étrangères et le transformer en agence de coopération sous tutelle du MEF. Car, la coopération va au-delà de l’aspect économique », note un observateur. Il poursuit son analyse, que si c’est l’aspect économique qui intéresse, le communiqué du devrait le ressortir. Que devient donc ce ministère sans la coopération ? Selon d’autres spécialistes des questions diplomatiques, avec la nouvelle donne, le ministère des affaires étrangères ne s’occupera désormais que des directions régionales et des échanges culturels entre Etats. D’autres tentent même de voir à travers la décision de transfert de la coopération, une sanction envers les autorités de ce ministère. Parce que dans la coopération, il y a le bilatéral et le multilatéral. Et quand on parle du bilatéral, ce sont les relations entre États amis et le multilatéral, entre l’État et les organisations régionales, continentales et internationales auxquelles le Bénin est parti. Si tout ceci devrait révéler désormais de la compétence exclusive du MEF, alors c’est qu’en réalité le Ministère des affaires étrangères tel que retenu n’existe plus, soutient l’analyste. Le renforcement des attributions de Wadagni apparait comme une nécessité d’efficacité de la politique étrangère et économique voulue par le chef de l’Etat. Cela pourrait également être interprété comme une marque de confiance complémentaire au vu des progrès réalisés par Wadagni à la tête du ministère de l’économie. Il apparait en effet comme le cerveau de la résilience de l’économie béninoise, malgré les effets de la pandémie de la covid et la guerre en Ukraine. La décision du Président Patrice Talon, longtemps critiqué pour sa diplomatie étrangère, pourrait aussi s’interpréter comme une option du Chef de l’Etat à relever la pente.

Alban T.