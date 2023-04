Festival Racines Mahi-hwendo: L’édition 2023 se tiendra les 14 au 15 avril 2023  à Kétou

Vues : 6

(Le président Jean Gounongbé rassure d’une organisation réussie de l’évènement)

Tout est fin prêt pour marquer d’une pierre blanche, l’édition 2023 du Festival Racines Mahi-hwendo, qui se déroulera du 14 au 15 avril 2023, dans l’arrondissement de Kpankoun, commune de Kétou. C’est la bonne nouvelle qu’a fait savoir le président du Festival Racines Mahi-hwendo, Jean Gounongbé, qui rassure déjà d’une organisation réussie. Selon lui, le comité d’organisation qu’il préside, met déjà les bouchés doubles pour rendre exceptionnel cette fête identitaire qui acquiert, chaque année, une audience certaine. Ce sera un moment chaleureux puisque cette année, c’est la commune de Kétou qui va vibrer aux sons et aux rythmes des richesses culturelles Mahi. Ainsi, afin de célébrer avec faste ce festival, le comité d’organisation donne une totale assurance aux populations et lance par la même occasion un appel à toute la communauté Mahi du Bénin et de la diaspora pour marquer de leur présence l’événement. Comme par le passé, le Festival Racines Mahi-hwendo retient les attentions. L’édition 2022 s’est déroulée à Agonlin-houégbo, commune de Zagnanado en présence du président de l’Assemblée nationale, Louis Vlavonou et de plusieurs autres cadres de la République. Plusieurs activités sont programmées pour l’unification de filles et fils de cette aire culturelle et également pour pérenniser ce festival.

Il faut noter que la création du Festival ‘’Maxi-Hwendo’’ a été faite pour maintenir l’unité entre les fils et filles de l’aire culturelle Mahi. Il a été créé en 1997. C’est un creuset pour affirmer et exhiber à la face du monde, les potentialités socio-économiques et culturelles de l’aire culturelle mahi.

Assise AGOSSA