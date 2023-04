Journée internationale du Sport au Service du Développement et de la Paix : Voici les activités concoctées par le Cnos-Ben dans le cadre de la 10ème édition

Vues : 6

Vue d’ensemble

Le Comité national olympique et sportif béninois (Cnos-Ben) célèbre le jeudi 6 avril 2023, la Journée internationale du Sport au service du développement et de la paix. A cet effet, le président Julien Minavoa et son bureau organisent plusieurs activités pour marquer cette édition qui a pour thème : “Marquer des points pour les peuples et la planète”. Et selon les informations, les manifestations officielles de cette 10e édition auront lieu à Porto-Novo sur trois journées. D’abord, le jeudi, il est prévues des activités virtuelles et échanges sur les différentes plateformes des réseaux sociaux du Cnos-Ben. Après une pause, les activités vont reprendre le vendredi 14 avril et se tiendront ce même jour, à l’Institut National de l’Education Physique et Sportif (INEPS) de Porto-Novo. Il s’agit là des activités intellectuelles à travers diverses communications. La dernière activité au programme se tiendra le samedi 15 avril 2023, à partir de 7h30. Ce sera une marche pacifique pour la paix dans le monde dont le départ et l’arrivée seront observés sur l’esplanade de l’Assemblée nationale du Bénin. Cette marche a pour parrain, le Président Louis Vlavonou.

La Journée internationale du sport au service du développement et de la paix, en question

Cette journée qui se déroule le 6 avril de chaque année, est l’occasion de reconnaître le rôle positif que le sport et l’activité physique jouent dans les communautés et dans la vie des gens à travers le monde. Le sport a le pouvoir de changer le monde ; c’est un droit fondamental et un outil puissant pour renforcer les liens sociaux et promouvoir le développement durable et la paix, ainsi que la solidarité et le respect de tous. Qu’il s’agisse de donner des moyens d’action aux femmes et aux filles, aux jeunes, aux personnes handicapées et à d’autres groupes marginalisés ou de faire progresser les objectifs en matière de santé, de développement durable et d’éducation, le sport possède un immense potentiel pour faire progresser les objectifs de développement durable (ODD) et pour promouvoir la paix et les droits fondamentaux. C’est d’ailleurs pour cela que l’ONU reconnaît depuis longtemps le pouvoir et l’universalité du sport, et les utilise pour unir les individus et les groupes en soutenant les initiatives sportives pour le développement, en participant à des événements au niveau mondial comme au niveau local, et en développant ses propres campagnes et initiatives liées au sport.

Anselme HOUENOUKPO