Conseil des ministres: Voici le compte-rendu intégral de cette rencontre du mercredi 05 avril 2023

Vues : 67

Le Conseil des Ministres s’est réuni mercredi, le 05 avril 2023, sous la présidence de Monsieur Patrice TALON, Président de la République, Chef de l’État, Chef du Gouvernement.

Les décisions ci-après ont été prises :

I- MESURES NORMATIVES.

Création de la Société d’Exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou et approbation de ses statuts.

Dans le cadre du renforcement de l’offre de réceptifs hôteliers et d’infrastructures de rencontres de haut standing, suivant les normes et convenances internationales, le Gouvernement a initié en 2019, le projet de construction de l’hôtel de la Marina et de rénovation du Centre international de conférences de Cotonou.

Ce complexe hôtelier de référence comprend un hôtel de catégorie 5 étoiles d’une capacité d’environ 200 chambres, un centre international de conférences et un bâtiment multifonctionnel comprenant la gastronomie, le cinéma, les salles de jeux, etc.

Les travaux étant achevés, la réception de l’ouvrage est imminente. Afin de préparer sa mise en service dans les meilleures conditions, le Conseil a décidé de la création de la Société d’Exploitation du Complexe hôtelier de la Marina de Cotonou, société à caractère industriel et commercial détenue à 100% par la Société des Patrimoines Immobiliers de l’Etat (SoPIE S.A).

Cette option favorisera l’exploitation efficace de ce réceptif qui exprime hautement l’ambition touristique que porte notre pays.

Ainsi, la Société aura pour principales activités :

la définition et le suivi des objectifs d’exploitation ainsi que l’identification des leviers de développement et d’attractivité ;

la gestion des aspects techniques, commerciaux et administratifs liés à l’exploitation ;

la définition des cahiers de charges d’exploitation et le suivi de la performance des opérateurs ;

la structuration et le suivi de la gestion locative (recherche de partenaires, contractualisation, estimation de la valeur locative et révision des loyers, recouvrement, etc.) ;

la gestion de l’entretien et des réparations des biens mis en location ;

la gestion contractuelle des partenaires intervenant dans le complexe hôtelier.

Sous cette même rubrique des mesures normatives, est adopté le décret portant modification de celui n° 2022-303 du 25 mai 2022 portant création, attributions, organisation et fonctionnement de la Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes.

II- RENCONTRES ET MANIFESTATIONS INTERNATIONALES.

Le Conseil a autorisé, l’organisation :

le 27 avril 2023, dans la commune de Kétou, de la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2023-2024 ; puis

les 1er et 2 juin 2023 à Cotonou, de l’Assemblée générale de l’Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des Etats et gouvernements membres de la Francophonie (UCESIF).

III- MESURES INDIVIDUELLES.

Les nominations suivantes ont été prononcées :

A la Cour suprême

Sur proposition de son président,

Secrétaire général de la Cour suprême : Monsieur François Richard David KPENOU

Au ministère des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation professionnelle

Directeurs départementaux comme ci-dessous, suite à l’appel à candidatures et après avis favorable du Conseil national de l’Education

Alibori : Monsieur Yabi Olladékpo ADEYANDJOU

Atacora : Monsieur Hospice TCHIATTI

Atlantique : Monsieur Mathias Amour AHOMADEGBE

Borgou : Monsieur Mahoutin Antonin DJOSSOU

Collines : Madame Clotilde NOUDEVIWA épouse DEDJI

Couffo : Monsieur Zénongnon KAKPO

Donga : Monsieur Sanni BABIO

Littoral : Madame Sènan Flore GODJO

Mono : Monsieur Carlos Eméry Hyacinthe ATOUN

Zou : Monsieur Médessy Rémy Ghislain AHOKPOSSI

Au ministère des Enseignements Maternel et Primaire

Directeurs départementaux, suite à l’appel à candidatures et après avis favorable du Conseil national de l’Education

Alibori : Monsieur Coomlan Justin AYELO

Atacora : Monsieur Nahini Pascal CHABI-BONI

Atlantique : Monsieur Codjo Camille TCHIAKPE

Borgou : Monsieur Kossi Judicaël IHUIKOTAN

Collines : Monsieur Romain C. AGBODJI

Couffo : Monsieur Anani Albert HOUNTONDJI

Donga : Monsieur Brice Espéra Caleb ELEGBEDE

Littoral : Madame Alphonsine GANSA

Mono : Monsieur Augustin YENOU

Ouémé : Monsieur Agossou Denis SOSSA

Plateau : Monsieur Yémalin Emile DOSSA

Zou : Monsieur Olou Alexandre ADIGLA.

Fait à Cotonou, le 5 avril 2023,

Le Secrétaire Général du Gouvernement,

Edouard OUIN-OURO.