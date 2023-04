Prise d’arrêté suite à l’installation du nouveau maire: Le préfet de la Donga confirme IDRISSOU Yaya, maire de Djougou

Vues : 151

(Voici l’arrêté qui légitime le maire IDRISSOU Yaya)



Le préfet de la Donga, Eliassou Biaou Ainin felicile le nouveau, Idrissou Yaya

A la suite de son installation le lundi 03 avril 2023, le préfet du département de la Donga, Soulémane Biaou Aïnin a confirmé la désignation de Idrissou Yaya en qualité de maire de la commune de Djougou. C’est à travers l’arrêté n° 7/011/P-SG-STCCD-SA en date du mardi 04 avril 2023 et portant constatation de la désignation du Maire de la commune de Djougou. L’autorité préfectorale a fait savoir un certain nombre de textes et dispositions qui encadrent la désignation du nouveau maire et constate que Idrissou Yaya est celui désigné en qualité de maire de Djougou. Il s’agit entre autres de la constitution, de la loi n°2019-43 du 15 novembre 2019 portant code électoral en République du Bénin; de la loi n°2021-14 du 20 décembre 2021 portant code de l’Administration Territoriale en République du Bénin; du décret n°2022-111 du 16 février 2022 portant attributions du Préfet, organisation et fonctionnement des départements; de la lettre n°254/MDGL/DC/SGM/SA du 22 mars 2023 relative à la désignation du maire de la commune de Djougou par le parti politique Bloc Républicain ; du procès-verbal de désignation du maire de la commune de Djougou en date du 03 avril 2023 et autres.

Le nouveau maire de Djougou IDRISSOU Yaya

Cet arrêté du préfet acte définitivement la désignation de Idrissou Yaya au poste de maire de la commune de Djougou. Cela valide ainsi le choix fait par le secrétaire général national du parti Bloc Républicain, Abdoulaye Bio Tchané qui aurait pris toutes les mesures nécessaires avant de prononcer la désignation de Idrissou Yaya. Ce choix fortement salué par les têtes couronnées de la ville de Djougou démontre inéluctablement que le conseiller communal élu dans l’arrondissement de Kolokondé est le maire légal et légitime de la ville de Djougou. En notifiant l’arrêté préfectoral au maire intérimaire de la commune depuis la démission du député Abdoul Malik SEIBOU, le préfet de la Donga a recommandé que les dispositions nécessaires soient prises pour l’entrée en fonction du nouveau maire IDRISSOU Yaya.

Alban TCHALLA