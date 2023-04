60ème anniversaire du Ceg Davié à Porto-Novo: La promotion “Maman Philo” offre des tables, chaises et tôles

Vues : 8

La communauté scolaire du collège d’enseignement général de Davié notamment l’administration, l’association des parents d’élèves et les élèves est honorée par le geste des anciens élèves de la promotion 1980, dénommée promotion “Maman Philo”. Cette promotion a marqué d’un sceau indélébile le soixantième anniversaire dudit collège. En effet, elle a offert ce samedi 01 avril 2023 des tables, des chaises et quelques paquets de tôles aux enseignants et apprenants en appui aux efforts du gouvernement dans l’amélioration des conditions de travail.

La directrice du Ceg Davié, Mme Eudoxie Déguénon Sounouvou, a d’abord remercié tous les anciens élèves, où depuis 2014, leur soutien a toujours été constant. Beaucoup de promotions sont passées par ici, dira-t-elle. Elle a passé en revue, les dons en nature des anciens élèves d’autres promotions, tout en faisant un clin d’œil au Président de la République, son Excellence Patrice Talon, qui a été aussi élève de ce collège de référence.

Dans ses explications, le porte-parole de la promotion, Blaise Acakpo, est revenu sur l’origine du nom donné à la promotion dénommée “Maman Philo”. Ce nom vient de notre professeur de Philosophie, Mme Reine Jocelyne Coovi. « C’était une dame de caractère, paix à son âme. C’est en mémoire d’elle que nous avons créé un groupe d’anciens élèves… », a-t-il informé.

Aussi, a-t-il notifié qu’il était question pour eux, de venir témoigner leur gratitude au Ceg Davié, donner la parole à la directrice de lancer un appel en marge du soixantenaire du Ceg et la nécessité pour eux, d’apporter un plus aux efforts du gouvernement.

La délégation est composée de Mme Sylphide MISSAHOGBE enseignante et Directrice d’école, Mme Huberte, enseignante et fonctionnaire à la Direction Départementale des Enseignements Maternel et Primaire, Guy-Constant EHOUMI journaliste et patron de presse, Mme Victoire AHOTIN Docteur en philosophie, Godfroy MISSAHOGBE Professeur certifié de philosophie, journaliste et ancien premier délégué de cet établissement, Mathieu BOCHEKPO professeur de lettres au Ceg Agbokou, Édouard LOKO patron de presse et chargé de mission du Président de la République et de Blaise Acakpo, secrétaire général adjoint du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire.

Prenant la parole, la porte-parole au nom des élèves, Arafat Moustapha, première déléguée du Ceg Davié en classe de seconde C, a remercié la promotion “Maman Philo” et a promis au nom de ses camarades en faire un bon usage.

Signalons que le Ceg Davié est l’un des plus anciens de Porto-Novo qui a vu passer des générations de cadres de ce pays.

Fidèle KENOU