Démarrage des séances ‘’Doctoriales’’ à l’Université d’Abomey-Calavi: Le laboratoire LAMA engagé dans la formation continue des doctorants

Vues : 3

(Le Prof. Adolphe Kpatchavi décerne son satisfécit au Prof. Roch Houngnihin)

Les séances ‘’Doctoriales’’ au niveau du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA) dirigé par le Professeur Roch A. Hougnihin de l’Université d’Abomey-Calavi sont lancées. C’est Innocent Kouchadé, directeur adjoint de l’école doctorale pluridisciplinaire : espaces, cultures et développement, qui a procédé à l’ouverture de ces formations le jeudi 30 mars 2023, en présence du Professeur Adolphe Kpatchavi, directeur honoraire du laboratoire LAMA.

Que faut-il comprendre : « Il faut perfectionner les thèses », a déclaré le Professeur Roch Hougnihin, Directeur scientifique du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA). C’est dans cette logique que son laboratoire a tenu chaque année le pari de l’organisation des ‘’Doctoriales’’ en vue de renforcer les capacités des étudiants en thèse en dehors des séances de ‘’point de thèse’’ qui sont formellement organisées par l’université durant le cursus du doctorant. C’est-à-dire que l’Université a mis en place un groupe de trois enseignants qui suivent les étudiants pour une période de 3 ou 4 ans durant leurs travaux de recherche. La différence est que les ‘’Doctoriales’’ mettent en place une tribune pour donner l’opportunité d’échange en amont sur le travail des doctorants. Et là, il s’agit de travail avec des enseignants n’appartenant pas au comité de thèse. L’objectif est d’examiner les travaux de recherche des doctorants.

Entre les lignes : Au niveau du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée, 18 doctorants de différentes années de thèse vont présenter durant deux jours leur travail. Ils sont des étudiants inscrits à l’école doctorale pluridisciplinaire : espaces, cultures et développement et qui font leur recherche au Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA). Ils seront outillés dans la préparation de leur projet académique et personnel par d’éminents enseignants dont les Professeurs Adolphe Kpatchavi, Dodji Amouzovi, Monique Ouassa Kouaro, Charles Lambert Babadjidé, Abou-Bakari Imorou etc,. Une dizaine de recherches seront présentées en lien avec l’anthropologie et la sociologie de la santé et de la maladie. Ces recherches s’intéressent à des thématiques variées telles que : les politiques publiques relatives aux pesticides, la construction du sang et vécu de l’hygiène menstruelle, l’approche sociologique de la prise en charge du diabète, l’assurance pour le renforcement du capital humain et biens d’autres.

Que disent les acteurs : Selon le directeur de la LAMA, Professeur Roch Houngnihin, ces séances entendent contribuer au renforcement des capacités scientifiques des étudiants. Il a remercié les responsables de l’école doctorale pour leur engagement qui permet de continuer à transmettre les compétences à la jeune génération. Venu lancer les séances, Innocent Kouchadé, le représentant du directeur de l’école doctorale pluridisciplinaire : espaces, cultures et développement, s’est réjoui de l’implication des enseignants. « L’organisation des présentes ‘’Doctoriales’’ répond à un double objectif. D’une part, celui de l’animation scientifique au niveau de l’école doctorale et d’autre part, celui de la formation continue des étudiants à travers ce cadre d’échange », a-t-il dit. Elle marque, selon lui, une pause dans les progrès enregistrés et permet de prendre de nouvelles résolutions pour faire avancer les travaux de recherche. Il a exhorté les doctorants à prendre en considération toutes les recommandations faites. « Il faut donner de nouvelles perspectives. Le monde est très exigeant aujourd’hui et nous devons veiller de plus en plus à la qualité des thèses. Qu’on ait le même standard de qualité de thèse comme en France et ailleurs. Nous avons besoin d’inventer beaucoup d’astuces de renforcement des capacités », a fait remarquer le Professeur Roch Hougnihin. Pour sa part, le directeur honoraire du laboratoire LAMA, Professeur Adolphe Kpatchavi a félicité le Professeur Roch Hougnihin. « Je ne regrette pas. Je suis fier de lui et je suis rassuré que la relève est bien en place », fait-il savoir.

Ce que dit le directeur scientifique de la LAMA : « Nous avons invité les docteurs pour venir évaluer les travaux de nos doctorants. C’est vrai qu’à l’Université, il y a ce qu’on appelle ‘’les points de thèse’’. Les points de thèse, c’est que l’Université met en place un groupe de trois enseignants qui suivent les étudiants pendant 3 ou 4 ans tout le long du déroulement de leurs travaux. Mais la différence ici quand on parle de Doctoriale, c’est que l’Université a conçu cette occasion d’échanges, où d’autres enseignants qui ne sont pas dans le comité de thèse institué, viennent échanger avec les étudiants. C’est des éléments qui sont institués pour que nous ayons davantage des thèses de très haute qualité. Et l’Université d’Abomey-Calavi est engagée autour de cette pratique. Et au niveau de notre laboratoire, nous sommes aussi engagés », a confié le Professeur Roch Hougnihin, directeur scientifique du Laboratoire d’anthropologie médicale appliquée (LAMA).

Alban TCHALLA