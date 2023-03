Résilience démographique: Le Bénin fixé sur les enjeux et défis majeurs à relever

Vues : 4

De quoi s’agit-il : La 1ère édition des Journées nationales de développement a pris fin ce jeudi 30 mars 2023 au palais des congrès de Cotonou. C’est le Directeur de cabinet du ministre en charge de développement et de la coordination de l’action gouvernementale, AlastèreAlinsato qui a clôturé ce colloque de réflexion organisé autour du thème : “Les politiques de développement face aux défis de la résilience démographique et la réduction des vulnérabilités”. Pendant trois jours, les acteurs pluridisciplinaires venus de divers horizons se sont réunis pour débattre de cette thématique qui cadre avec la vision du gouvernement. Au terme des travaux, le Directeur général des politiques de développement, Dr Cyriaque Edon a fait la synthèse générale du colloque et a présenté les recommandations et les points majeurs d’attention issus des discussions.

Quelles sont les recommandations : Entre autres recommandations des experts, Dr Cyriaque Edon a cité : « l’examen des voies de contextualisation du levier de limitation de contrôle de naissance pour la capture du dividende démographique ; la sauvegarde des écosystèmes qui offrent des services aux populations et domestiquer certaines espèces autrefois ;la mise à la disposition des décideurs publics, les résultats des travaux de recherche partagés lors des JND ;réflexion sur la mise en place d’un cadre formel intégré pour la valorisation des résultats des travaux de recherche dans la gestion des politiques publiques et la territorialisation des politiques publiques de développement avec une forte implication des collectivités territoriales ».

Ce qu’en dit le Représentant du ministre : Selon le Directeur de cabinet du ministre en charge de développement et de la coordination de l’action gouvernementale, AlastèreAlinsato, la philosophie du gouvernement en initiant ces journées est d’agir davantage pour améliorer les conditions de vie des populations tout en étant lucide sur les potentialités de développement actuel et future.« Avec ces JND, nous sommes dorénavant aguerris sur les enjeux et défis majeurs à relever par le Bénin à l’ère de la transition démographique ainsi que les politiques optionnelles à opérer en vue de rendre notre économie compétitive et résilient à tout champ. Les résultats de vos travaux nous donnent deux orientations majeures à savoir : celle du statut basé sur la parentalité responsable et celle de l’audace par des mesures allant dans le sens de parentalité responsable dirigé ou aidé », a fait savoir le représentant du ministre. Il s’est dit, au regard des résultats satisfaisants obtenus, convaincu que la 1ère édition des JND, préfigure le renforcement de la collaboration étroite entre les décideurs et les universitaires qui, ensemble, proposeront des orientations de politique innovante sur les questions relatives à la transition démographique. « Les propositions de recommandations opérationnelles sont attendues et seront analysées par le gouvernement du président Patrice Talon», dit-il.

Le Directeur de cabinet du ministre en charge de développement et de la coordination de l’action gouvernementale, AlastèreAlinsato a, pour finir, remercié les acteurs qui ont contribué à l’organisation réussie de ces journées, plusparticulièrement les partenaires techniques et financiers.

Entre les lignes : Ces trois journées ont été consacrées à la présentation de 16 communications pour l’ensemble de 6 axes thématiques. Les Journées nationales de développement visent la résilience démographique et le renforcement de la protection sociale adaptée au choc.

Assise AGOSSA