Table ronde sur l’engagement civique et politique des femmes: Jean-Baptiste Elias lance les travaux de réflexion du TLP-Bénin

Initiée par la section Bénin du mouvement ‘’Tournons la Page (TLP), la table ronde de réflexion sur l’engagement civique et politique des femmes, s’est tenue, le lundi 27 mars 2023, à Cotonou. Ayant réuni une trentaine de femmes, cette table ronde a pour objectif de faire le bilan de l’engagement civique des femmes et leur rôle dans la promotion de la démocratie.

Le présidium du lancement

De quoi il est question : Sous la supervision du Dr Jean-Baptiste Elias, Coordonnateur TLP-Bénin, une table ronde de réflexion a réuni une trentaine de femmes à la salle de conférence du Chant d’oiseau de Cotonou. La table ronde a porté sur le thème : « L’engagement civique et politique des femmes : gage d’une bonne gouvernance et d’un développement durable ? ». Il s’agit pour les participantes de mener une réflexion approfondie sur les raisons profondes qui freinent l’engagement des femmes en faveur de la promotion et de la défense de leurs droits tant civiques et politiques, qu’économiques et sociaux ; de recenser les besoins en termes d’accompagnement de ces femmes dans leur engagement civique et leur intégration au sein du mouvement TLP ; d’élaborer un plan d’action pour promouvoir l’engagement civique et démocratique des femmes dans les pays et de recenser les perspectives qui peuvent être mises en œuvre pour relever les défis mentionnés et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la visibilité de l’engagement civique des femmes.

Qu’est-ce qui est important : Plusieurs communications ont été déroulées au cours de cette rencontre. D’abord une première communication sur le mouvement TLP et du Groupe des Femmes Leaders, qui a été assurée par la Chargée de Communication et d’animation du TLP, Moyra Oblitas. Ensuite une communication sur les mécanismes de documentation des cas de violation des droits humains. C’est l’ancienne ministre de l’Enseignement supérieur et ex-présidente de l’Institut national pour la Femme, Vicentia Boco et Me Alexandrine Saizonou Bedié, qui ont entretenu les participantes sur cette thématique. Ces communications sont suivies de débats et de réflexions. Enfin, les travaux en atelier ont meublé les assisses. Au nom du TLP international, Dr Jean-Baptiste Elias, Coordonnateur TLP-Bénin a remercié les partenaires qui ont permis la tenue de cette table ronde. « Le mouvement TLP a pris l’engagement de faire en sorte que la démocratie se fasse avec l’alternance. Et pour ce faire, TLP international, installé dans beaucoup de pays dont le Bénin, travaille au quotidien pour que cette réalité puisse se concrétiser», a fait savoir le Coordonnateur TLP-Bénin, Dr Jean-Baptiste Elias. Pour lui, les femmes ont un rôle très important à jouer afin que nous puissions atteindre cet objectif. Avant de lancer les travaux, il a invité les participantes à suivre avec assiduité les communications. Il a également souhaité leur participation effective aux réflexions.

Photo d’ensemble des participants avec la coordination du TLP-Bénin

Entre les lignes : Au terme des travaux de cette table ronde, les participantes vont mettre en place un cadre de rencontre, d’échanges et de réseautage des femmes leaders. De par les discussions et réflexions, elles élaboreront un plan d’actions pour promouvoir l’engagement civique et démocratique des femmes au Bénin, recenser des perspectives et les moyens à mettre en œuvre pour assurer la visibilité de l’engagement civique des femmes. Il faut noter que cette table ronde intervient dans le cadre du projet “Protection” mis en place par le mouvement ‘’Tournons La Page’’ dans 10 pays d’Afrique francophone. L’objectif principal du projet est de promouvoir, dans ces pays, l’engagement citoyen des jeunes et des femmes tout en luttant contre le phénomène de criminalisation des militantes pro-démocraties, dans le but d’élargir l’espace démocratique à de nouvelles figures émergentes.

Alban TCHALLA