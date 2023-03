Sociétas: Les Béninois disent comment ils ont construit leur maison

Vues : 6

Que ce soit par prêt bancaire, par épargne ou par tontine, les ressources nécessaires à la construction d’une maison ne sont pas faciles à rassembler. Quelques citoyens interrogés nous disent ici comment ils ont pu relever ce défi.

Herbert Gbaguidi, conducteur de taxi-moto

« J’ai construit ma maison par une tontine »

« Ce n’est pas facile de construire une maison aujourd’hui au Bénin. Mais quand Dieu a fait qu’on a un boulot, il ne faut pas hésiter de l’argent qu’on aura à économiser. Parce que pour construire une maison ce n’est pas un an, deux ans ou trois ans. A petit coup, il faut faire des économies pour ce que tu entends réaliser. Ce que j’ai construit chez moi au village, c’était par une tontine. C’est par la tontine que j’ai pu. C’est 1000FCFA que j’économise par jour avant que je ne construise ma maison qui est actuellement à Savalou dans les Collines. En un an, je trouve plus de 450 mille et j’ai débuté les travaux. Je n’aime pas qu’on prête de l’argent pour construire la maison. Pour le moment, c’est une construction domestique. Je vais encore chercher de l’argent pour même faire d’autres constructions pour la location ».

Dossou Parfait, Enseignant

« Chaque mois, je prélève une somme que je dépose à la banque »

« Moi j’ai payé ma parcelle en 2015 quand je suis rentré dans la fonction publique. C’est vrai qu’avant je faisais d’épargne puisque j’avais comme vision de construire ma maison déjà à l’âge de 30 ans. Donc j’ai épargné mon salaire. Chaque mois, je prélève une somme que je dépose à la banque. Je suis rentré également dans une tontine à côté pour vite réunir la somme que je voulais. J’en ai fait sur deux ans avant de prendre la parcelle. A un moment donné j’ai repéré le terrain et j’ai versé la moitié de la somme au propriétaire. Après l’avoir payé finalement, j’ai pris mon temps pour construire la maison dont je rêvais et je vis dedans actuellement avec ma famille. C’est vrai que c’est un peu difficile puisque vous serez obligé de mettre au second rang certains loisirs qui nécessitent des dépenses, mais c’est l’arrivée qui compte ».

Dossou Rebecca, commerçante à Ikpinlè, dans le Plateau

« J’ai fait tontine »

C’est petit à petit qu’on construit une maison. J’ai commencé par faire de briques, un peu un peu. Lorsque j’ai fini de faire les briques, j’ai appelé les maçons pour leur demander si on peut commencer. Et c’est de là que j’ai commencé par faire un peu un peu et pour finir par construire ma maison. A un moment donné, j’ai fait appel aux charpentiers pour voir s’il faut mettre de tuile ou de tôle. Ils m’ont dit que c’est tuile qui est bon. Et j’ai appelé les menuisiers qui m’ont donné le prix des tuiles. Je leur ai donné l’argent et ils m’ont acheté les tuiles et m’ont fait la toiture. Mais il a fallu un peu de temps pour finir. Pour trouver l’argent, j’ai fait beaucoup de jobs. Je suis allée faire de petits jobs auprès de ceux qui produisent du gari. J’ai fait tontine. Après avoir ramassé la tontine, j’ai commencé la construction. J’ai aussi cotisé de l’argent. 1000F, 100 F, 500. Moi j’ai fait tout cela pour construire ma maison. Parce que si tu fais de prêt, tu dois le rembourser après. C’est pour éviter cela que j’ai cotisé progressivement pour avoir de l’argent pour la maison.

Alexis Sognigbé, enseignant à Porto-Novo

« J’ai préféré faire un prêt bancaire »

Pour finir vite, j’ai pris l’option d’aller au prêt. J’ai donc contracté un prêt de sept ans pour ériger le bâtiment. C’est l’option de prêt que j’ai faite finalement. J’ai mis de côté l’option de tontine et j’ai opté pour le prêt bancaire. C’était pour en finir avec la location, pour en finir avec les loyers. Certes, je n’ai pas encore fini. Il reste encore les travaux de finition. Je sais que dès que je vais intégrer je n’aurai plus à payer le loyer. L’argent de loyer servira à faire quelque chose dans la nouvelle maison. Certes le prêt, ça pompe. Ça agit sur la situation économique, sur le budget. Cependant, je suis tenu d’y aller. Mais je vais faire avec, puisque je veux quitter une situation embarrassante. Et si j’ai un conseil à donner à ceux qui veulent se lancer dans cette aventure, c’est de leur demander, s’ils ont l’opportunité d’aller contracter de prêt, de le faire sans hésiter. On sait que les prêts bancaires perturbent beaucoup. Si on doit faire de petits calculs d’intérêts que les banques ont sur nous, on ne va pas réaliser. S’ils vont prendre l’option de tontine, ils ne seront pas pressés de faire ce qu’ils veulent faire. La tontine, c’est petit à petit. Tu fais pour un an, tu iras faire quelque chose avec. Tu prends pour un an, tu iras encore faire quelque chose d’abord. Moi j’ai voulu faire tout d’un coup. Je fais tout d’un coup, je réalise ça tout d’un coup. J’intègre et le reste viendra. Je peux conseiller de passer par les prêts bancaires, surtout qu’avec les tontines, les gens font de désordre. Vous allez faire de tontine et un individu va ramasser et fuir avec. Je n’ai pas confiance en ces gens-là.

Illo Samson, entrepreneur agricole

« Moi j’ai procédé par l’épargne »

Les Béninois aiment vivre chez eux, c’est pour éviter certaines tensions. Plusieurs chemins mènent à Rome. Il y a l’épargne qu’on peut faire. Construire une maison, ce n’est pas facile. Ce n’est pas du jour au lendemain. Moi j’ai procédé par l’épargne. Il y a la tontine aussi pour la construction de ma maison. Il y a aussi des négociations que j’ai faites avec les vendeurs de matériaux de construction. Si tu es un salarié, prendre son salaire pour aller construire, c’est un peu difficile. Mais en faisant de l’épargne ou de la tontine, ça peut aider.

Léonide Isidore Gbaguidi, Ingénieur Planificateur Économiste

« Pour ma construction, J’ai dû recourir aux prêts bancaires réglementaires »

Avoir sa propre maison est un rêve caressé par la plupart des béninois. Est-ce à raison ou à tort ? Je n’en sais rien. Pour moi, un rêve n’est rêve que s’il se concrétise. Sinon le rêveur sera le seul à savoir ce dont il a rêvé. Devenir propriétaire n’est pas chose facile pour qui gagne honnêtement sa vie. Pourtant avec une bonne planification, ça devient possible avec moins de stress. Moi j’étais employé dans un office étatique et j’avais également des consultations et des formations que je faisais. Pour ma construction, J’ai dû recourir aux prêts bancaires réglementaires que nous faisions par l’intermédiaire de notre mutuelle.

Il faut avouer que j’ai réalisé ce projet progressivement. D’abord l’achat de la parcelle, réalisation du plan par un cabinet spécialisé. Ce qui m’a permis d’avoir une idée du coût global et par étape. Le projet a été exécuté progressivement et par étape : fabrication de différents types de briques selon un planning, ensuite démarrage de la fondation, élévation et coulage de la dalle. La dalle a été finalement coulée après une pause relativement longue par rapport aux autres étapes. La finition a été faite aussi petit à petit ; car le montant du prêt ne me permettait pas de tout faire à la fois. J’ai dû serrer la ceinture, revoir à la baisse mes autres dépenses (ce que j’ai appelé ajustement interne).

J’ai dû faire des cotisations, des tontines et recourir à d’autres prêts. Tout l’argent que je gagnais dans mes autres activités citées plus haut y était dépensé. J’ai intégré le bâtiment sans même avoir mis les fenêtres du salon et sans faire la finition du salon et de la cuisine. J’avais juste arrangé d’eux chambres. Mais après tout a été fini. Je ne savais pas que je pourrai avoir une seconde maison dans ma vie. Je remercie le tout puissant pour tout ce que j’ai pu réaliser par la suite. Construire honnêtement nécessite un sacrifice. Il faut mesurer le coût d’opportunité. Avec l’expérience, je pense qu’il faut aussi voir la possibilité d’investir une partie du revenu dans une activité lucrative afin de construire avec le bénéfice généré. Cela peut atténuer les difficultés liées à l’investissement qu’on fait en construisant sa maison. Il est aussi nécessaire d’avoir des ambitions mesurables, réalisables dans un délai donné.

La Rédaction